João Lourenço encontra-se com comandante das forças americanas para África que felicita empenho para paz nos Grandes Lagos

O responsável do Comando Africano das Forças Armadas americanas (AFRICOM), o general Stephen Townsend, avistou-se nesta quarta-feira, 18, em Luanda com o Presidente angolano, com quem discutiu o aumento da cooperação militar entre os dois países e segurança na região.

“Angola tem feito excelentes esforços para a manutenção da paz na região, que deve ser contínuo”, disse o general americano no final do encontro.

O general Townsend e João Lourenço, para além de analisarem conflitos regionais, discutiram também a formação e exercícios militares, equipamento, da segurança e operações conjuntas.

Angola e os Estados têm vindo a intensificar as suas relações no capítulo da segurança desde que João Lourenço, então ministro da Defesa, visitou Washington em 2017.

No ano passado, o Presidente angolano esteve na capital americana e avistou-se, entre outros, com o conselheiro de Segurança Nacional, Jake Sullivan, quem afirmou que os Estados Unidos queriam recomeçar o mais rapidamente possível o “Diálogo Estratégico” com Angola que desreveu como o “aspecto central do nosso envolvimento”.