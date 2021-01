Manifestações pró-Navalny em mais de 60 cidades russas

A polícia russa está a prender simpatizantes do líder da oposição russa Alexey Navalny enquanto eles tomam as ruas de mais de 60 cidades neste sábado, 23 de Janeiro, para exigir a libertação imediata do crítico do Kremlin, desafiando as medidas tomadas pela polícia para impedir os protestos.

A esposa do líder da oposição Alexey Navalny está entre centenas de partidários de Nalvany que a polícia russa prendeu no sábado durante protestos em todo o país.

Yulia Navalnaya confirmou a sua prisão em Moscovo numa publicação no Instagram a partir do interior de uma carrinha da polícia, desculpando-se pela aparência da sua publicação. “Desculpe pela má qualidade. Luz muito má num vagão de arroz ”, escreveu ela neste sábado.

As manifestações começaram no Extremo Oriente e na Sibéria, incluindo Vladivostok, Khabarovsk e Chita, com milhares de participantes, segundo apoiantes de Navalny.

Em Khabarovsk, uma cidade russa na fronteira com a China, cerca de oito mil quilómetros a leste de Moscovo, manifestantes pró-Navalny entraram em confronto com a polícia que tentava impedir o protestos.

Os associados de Navalny em Moscovo e em outras partes da Rússia já foram detidos em antecipação aos comícios.

A polícia alertou apoiantes da oposição contra os protestos e jornalistas independentes contra fazer a cobertura dos mesmos.

As universidades russas disseram aos alunos para não comparecerem aos comícios pró-Navalny, algumas ameaçando-os com acções disciplinares, incluindo expulsão.

Os protestos nacionais são os primeiros organizados por apoiantes de Navalny desde que ele voltou da Alemanha, onde se recuperava de um envenenamento por um agente nervoso. Ele foi preso imediatamente após sua chegada a Moscovo.

Navalny acusou abertamente o Presidente Vladimir Putin de ordenar aos serviços de segurança da Rússia que realizassem o envenenamento, uma acusação que o Kremlin negou repetidamente.

Os Estados Unidos e outros países ocidentais condenaram veementemente a prisão de Navalny e exigiram a sua libertação incondicional.