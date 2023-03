Mais de mil migrantes trazidos para terra em Itália após múltiplos resgates

Mais de mil migrantes foram trazidos para terra no sul de Itália no sábado após a guarda costeira ter lançado grandes operações de salvamento para três barcos que navegavam em mares agitados ao largo da Calábria.



Uma embarcação da guarda costeira trouxe 584 pessoas para a cidade de Reggio Calabria, enquanto outra escoltou um barco de pesca que transportava 487 migrantes para o porto de Crotone, perto do local de um naufrágio de 26 de Fevereiro que matou pelo menos 74 pessoas.

As autoridades locais disseram que mais 200 migrantes tinham sido apanhados ao largo da costa da Sicília e que seriam transportados para Catânia mais tarde.



Mais de quatro mil pessoas chegaram a Itália desde quarta-feira, em comparação com cerca de 1.300 durante todo o mês de Março do ano passado, enquanto o governo conservador do país luta para conter a afluência, apesar das repetidas promessas de conter o fluxo.



A guarda costeira enviou oito barcos na sexta-feira para várias operações de salvamento, enquanto um barco patrulha naval foi também chamado para evitar qualquer repetição do desastre do mês passado, quando um barco de emigrantes quebrou a um passo da costa da Calábria.



Desse incidente, o corpo de uma jovem rapariga foi recuperado no sábado, elevando o número de mortos para 74. Setenta e nove pessoas sobreviveram ao naufrágio, mas cerca de 30 ainda estão desaparecidas, presumivelmente mortas.



Os procuradores estão a investigar se as autoridades italianas deveriam ter feito mais para evitar o desastre. A primeira-ministra Giorgia Meloni rejeitou a sugestão e procurou atribuir as culpas inteiramente aos traficantes de seres humanos.



O seu gabinete na quinta-feira introduziu penas de prisão mais duras para contrabandistas de pessoas e prometeu abrir mais canais para a migração legal. No final do ano passado, reprimiu os barcos de salvamento caritativos, acusando-os de agirem como um serviço de táxi para migrantes.



A medida levou a uma redução acentuada do número de barcos de salvamento que patrulham ao largo do Norte de África, de onde a maioria dos migrantes zarpam.



No entanto, as partidas aumentaram drasticamente, com cerca de 17 mil migrantes a chegarem a Itália de barco este ano, contra cerca de seis mil no mesmo período de 2022.