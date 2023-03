Naufrágio mortal na Itália: Como aconteceu, perguntas sem resposta

"Itália aqui vamos nós!", aplaudiram os jovens, em Urdu e Pashto, enquanto se filmavam em pé num barco que navegava em águas azuladas e brilhantes.



Estavam entre cerca de 180 migrantes - afegãos, paquistaneses, sírios, iranianos, palestinianos, somalis e outros - que deixaram a Turquia na esperança de uma vida melhor, ou simplesmente mais segura, na Europa.



Dias mais tarde, dezenas deles estavam mortos. Até agora, 70 corpos foram recuperados do naufrágio de 26 de Fevereiro perto da pequena cidade de praia de Steccato di Cutro, mas apenas 80 sobreviventes foram encontrados, o que indica que o número de mortos é mais elevado. No domingo, mergulhadores bombeiros avistaram outro corpo no Mar Jónico e estavam a trabalhar para o trazer para terra, disse a televisão estatal.



A tragédia pôs em evidência a rota de migração menos conhecida da Turquia para Itália. Também pôs em foco o endurecimento das políticas migratórias italianas e europeias, que desde 2015 se afastaram da busca e salvamento, dando prioridade à vigilância das fronteiras. Estão também a ser feitas perguntas ao governo italiano sobre a razão pela qual a guarda costeira não foi destacada até ser demasiado tarde.



Com base em documentos do tribunal, testemunhos de sobreviventes e familiares e declarações das autoridades, a AP reconstruiu o que é conhecido dos acontecimentos que conduziram ao naufrágio e das questões deixadas por responder.

A viagem fatídica



Nas primeiras horas de quarta-feira, 22 de Fevereiro, os migrantes - incluindo dezenas de famílias com crianças pequenas - embarcaram num barco de lazer numa praia perto de Izmir, após uma viagem de camião a partir de Istambul e uma travessia de floresta a pé.



Partiram da costa. Mas apenas três horas após a sua viagem, a embarcação sofreu uma avaria no motor. Ainda em alto mar, um velho gulet de madeira - um barco de estilo tradicional turco - chegou como um substituto.



Os contrabandistas e os seus assistentes disseram aos migrantes para se esconderem debaixo do convés enquanto prosseguiam a sua viagem para oeste. Sem coletes salva-vidas ou assentos, encheram-se no chão, saíram para apanhar ar, ou para se aliviarem, apenas por pouco tempo. Os sobreviventes disseram que o segundo barco também teve problemas de motor, parando várias vezes ao longo do caminho.



Três dias mais tarde, 25 de Fevereiro, às 22h26, um avião da Guarda Costeira e Fronteira da União Europeia patrulhando o Mar Jónico avistou um barco que se dirigia para a costa italiana. A agência, conhecida como Frontex, disse que a embarcação "não mostrava sinais de aflição" e estava a navegar a 6 nós, com "boa" flutuabilidade.



A Frontex enviou um e-mail às autoridades italianas às 23:03 horas relatando uma pessoa no convés superior e possivelmente mais pessoas em baixo, detectadas por câmaras térmicas. Nenhum colete salva-vidas pôde ser visto. O e-mail mencionava que tinha sido feita uma chamada telefónica via satélite do barco para a Turquia.



Em resposta ao avistamento da Frontex, o caso foi classificado como uma "actividade da polícia marítima". A Guardia di Finanza italiana, ou polícia financeira, que também tem um papel de fronteira e alfândega, enviou duas patrulhas para "interceptar o navio".



À medida que o barco turco se aproximava da costa italiana da Calábria no sábado à noite, alguns dos migrantes no barco foram autorizados a enviar mensagens a familiares, para os informar da sua chegada iminente e pagar a taxa de 8.000 euros (8.520 dólares) que tinha sido acordada com os contrabandistas.



Os homens que navegavam no barco disseram aos passageiros ansiosos que precisavam de esperar mais algumas horas pelo desembarque, para evitar serem apanhados, de acordo com o testemunho dos sobreviventes aos investigadores.



Às 3:48 da manhã, 26 de Fevereiro, as embarcações da polícia financeira regressaram à base, sem terem chegado ao barco devido ao mau tempo. A polícia contactou a guarda costeira para perguntar se tinham alguma embarcação no mar "caso houvesse uma situação crítica", de acordo com comunicação obtida pela agência italiana ANSA e confirmada pela AP. A guarda costeira respondeu que não tinham. "OK, era apenas para o informar", disse um agente da polícia antes de desligar.



Minutos depois, por volta das 4 da manhã, os pescadores locais na costa sul de Itália avistaram luzes na escuridão. As pessoas acenavam as suas lanternas de telemóvel desesperadamente do topo de um barco preso num banco de areia.

Os suspeitos contrabandistas agarraram tubos pretos, possivelmente coletes salva-vidas, e saltaram para a água para se salvarem, de acordo com os sobreviventes. As ondas continuaram a sacrificar a embarcação até que este se quebrou subitamente. O som era como o de uma explosão, disseram os sobreviventes. As pessoas caíram na água gelada. Muitos não sabiam nadar.



A polícia italiana chegou ao local às 4:30 da manhã, ao mesmo tempo que a guarda costeira diz ter recebido as primeiras chamadas de emergência. A guarda costeira demorou mais uma hora a chegar ao local. Nessa altura, os corpos já estavam a ser retirados da água com pessoas a gritar por socorro enquanto outras tentavam ressuscitar as vítimas.



As jovens vítimas



Havia dezenas de crianças pequenas a bordo do barco. Quase nenhuma sobreviveu. O corpo de uma criança de 3 anos foi recuperado no sábado.



Entre os que viveram estava um pai sírio e o seu filho mais velho, mas a sua esposa e três outros filhos não. O corpo do seu filho mais novo, de 5 anos de idade, ainda estava desaparecido quatro dias depois.



Um homem afegão chegou da Alemanha, procurando o seu sobrinho de 15 anos que tinha contactado a família dizendo que estava em Itália. Mas o rapaz também morreu antes de pôr os pés em terra.



O tio pediu que o seu nome, e o do seu sobrinho, não fosse publicado, pois ainda não tinha informado o pai do rapaz. A mãe do rapaz morreu há dois anos.

O rescaldo



Os procuradores lançaram duas investigações - uma sobre os suspeitos de contrabando e outra para verificar se houve atrasos por parte das autoridades italianas na resposta ao barco dos migrantes.



Um homem turco e dois paquistaneses, entre os 80 sobreviventes, foram detidos, suspeitos de serem contrabandistas ou seus cúmplices. Um quarto suspeito, um cidadão turco, está em fuga.



Um dia após o naufrágio, a Frontex disse à AP que tinha avistado um barco "fortemente sobrelotado" e denunciou-o às autoridades italianas. Numa segunda declaração, porém, a Frontex esclareceu que apenas uma pessoa tinha sido visível no convés, mas que as suas câmaras térmicas indicavam que poderia haver mais pessoas abaixo.



Numa entrevista com a AP, o Almirante da Guarda Costeira reformado Vittorio Alessandro disse que os barcos da guarda costeira são feitos para resistir a mares agitados e que deveriam ter saído.



Alessandro acrescentou que as fotografias divulgadas pela Frontex mostravam que o nível da água era elevado, sugerindo que o barco era pesado.



A guarda costeira disse que a Frontex alertou as autoridades italianas responsáveis pela "aplicação da lei", copiando a guarda costeira italiana "apenas para sua sensibilização". A Frontex disse que cabe às autoridades nacionais classificar os acontecimentos como busca e salvamento.



"A questão é simples na sua natureza trágica": Nenhuma comunicação de emergência da Frontex chegou às nossas autoridades. Não fomos avisados de que este barco estava em perigo de se afundar", disse sábado a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni.



Alessandro, contudo, lamentou como ao longo dos anos as actividades da guarda costeira - que anteriormente ocorriam mesmo em águas internacionais - têm sido progressivamente cerceadas por sucessivos governos.



"As operações de salvamento no mar não devem ser substituídas por operações policiais. O salvamento deve prevalecer", disse ele.