Luvas de boxe, jóias, violas históricas - a lista de presentes oferecidos por Donald Trump a líderes mundiais

Relatório de presentes de Trump foi entregue ao Congresso. Lista conta com ofertas curiosas

Que líder mundial poderia resistir a uma luva de boxe “Million Dollar Baby” assinada pelo diretor Clint Eastwood? Ou uma bandeja de decoupage com uma pintura do resort Mar-A-Lago do Presidente Donald Trump? Ou mesmo uma camisa desportiva?

A lista anual de presentes que o Presidente americano Donald Trump distribuiu a líderes estrangeiros está disponível e o relatório do Departamento de Estado revela um gosto eclético nas suas ofertas.

O relatório é enviado ao Congresso. Entre os presentes mais caros que o Presidente ofereceu estão: um jogo de chá de estanho personalizado para o Presidente chinês Xi Jinping, avaliado em 2.629 dólares; um conjunto de livros de edição limitada de "A Expedição de Lewis e Clark", no valor de US$2.500, dados à então primeira-ministra britânica Theresa May; um bastão de críquete personalizado e uma foto do Presidente Dwight Eisenhower numa partida no Paquistão, avaliada em 1.650 dólares, e entregue ao primeiro-ministro do Paquistão, Imran Kahn.

A luva de boxe assinada por Clint Eastwood foi para o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe e foi avaliada em US$1.789.

As bandejas com a pintura de Mar-a-Lago foram oferecidas a uma série de líderes de nações das Caraíbas e da América do Sul. Cada bandeja é avaliada em US$550. Entre as camisas desportivas que o Presidente ofereceu havia uma camisa do clube D.C. United assinada por Zoltan Stieber, então membro da equipa de futebol. A camisa foi para o primeiro ministro húngaro Viktor Orban e foi avaliada em quase US$1.700.

O Presidente e a primeira-dama Melania Trump também deram uma variedade de presentes aos líderes mundiais e seus cônjuges. Entre os presentes mais notáveis: uma pregadeira com forma de papoila em prata numa caixa de jóias de madeira da Casa Branca e uma caixa de apresentação de couro personalizada para a rainha Elizabeth II, no valor de US$3.750; e uma viola histórica e uma foto emoldurada do compositor Aaron Copland para o imperador japonês Naruhito, no valor de US$3.766.