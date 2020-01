Luanda Leaks: General Paka pede repatriamento de capitais e apoio a João Lourenço

Um dia depois da publicação da investigação sobre o império da empresária angolana Isabel dos Santos e do marido, Sindika Dokolo, pelo Consórcio Internacional de Jornalismo de Investigação (ICIJ), a notícia faz manchetes na imprensa angolana e é tema de conversa em vários círculos de opinião.

Entretanto, a nível político, enquanto a oposição pede o repatriamento do património de Santos, as reacções tardam a surgir, principalmente em sectores próximos do MPLA.

Contactado pela VOA, Julião Mateus Paulo “Dino Matrosse”, antigo secretário-geral do MPLA, escusou-se a alongar em comentários porque "os nossos pronunciamentos podem estar conotados como estando de um ou do outro lado, por isso não vale a pena me prouniciar”.

Ele alegou também que qualquer pronunciamento pode agravar a divisão do partido porque, “nós queremos um MPLA mais unido”.

Quem também afirmou não ter qualquer opinião sobre o assunto é o histórico militante do MPLA, Lopo de Nascimento, antigo primeiro-ministro e secretário-geral do MPLA no regime de José Eduardo dos Santos.

Opinião contrária tem o veterano do partido e general Pacavira Mendes de Carvalho, mais conhecido por general Paka, filho de Agostinho André Mendes de Carvalho, para quem Isabel dos Santos “deve devolver o dinheiro público retirado de Angola”.

Paka defende inclusive uma maior união dentro do MPLA “para a reeleição de João Lourenço”.

A VOA tentou outras reacções de personalidades do MPLA, mas sem sucesso.