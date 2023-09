Líderes europeus visitam Lampedusa

A Presidente da Comissão Europeia, Ursula von de Leyen, e a Primeira-Ministra italiana, Giorgia Meloni, visitaram no domingo, 17, um centro de acolhimento de migrantes na pequena ilha italiana de Lampedusa.



O centro foi recentemente sobrecarregado com quase sete mil migrantes num período de 24 horas, um total que é quase equivalente ao número de pessoas que vivem na ilha.



Os habitantes da ilha mais a sul de Itália dizem estar frustrados com o fluxo constante de chegadas à sua pequena ilha.



Há anos que a ilha se esforça por gerir as chegadas.

Lampedusa fica a menos de 160 quilómetros da Tunísia, o que a torna uma primeira paragem lógica para os migrantes que procuram uma vida melhor na Europa e noutros locais.



Muitos fazem a viagem em barcos frágeis e são frequentemente resgatados pela guarda costeira. Muitos não sobrevivem à viagem. A última vítima foi um bebé de 5 meses, segundo as autoridades.



Meloni, que foi eleita no ano passado, prometeu acabar com as migrações em massa.



O governo de direita italiano atribuiu recentemente cerca de 50 milhões de dólares para ajudar Lampedusa a gerir o afluxo maciço de migrantes. Alguns residentes dizem que essa soma não é suficiente.