Naufrágio no Mediterrâneo mata 41 migrantes

Quarenta e um imigrantes morreram num naufrágio, na semana passada, no Mediterrâneo central, informou a agência de notícias Ansa, nesta quarta-feira, citando relatos de sobreviventes que acabaram de chegar à ilha italiana de Lampedusa.

A Ansa disse que quatro pessoas que sobreviveram ao naufrágio disseram aos socorristas que estavam num barco com 45 pessoas, incluindo três crianças.

O barco partiu na manhã de quinta-feira de Sfax, na Tunísia, um ponto crítico da crise migratória, mas virou e afundou depois de algumas horas, disseram os sobreviventes.

Os sobreviventes - três homens e uma mulher da Costa do Marfim e da Guiné - disseram que foram resgatados por um cargueiro e depois transferidos para um navio da guarda costeira italiana.

A guarda costeira não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Não ficou claro se a notícia dada pela Ansa estava ligada aos dois naufrágios que a guarda costeira havia reportado no domingo, dizendo que cerca de 30 pessoas estavam desaparecidas.

A guarda costeira também disse ter recuperado 57 sobreviventes e dois corpos.

Separadamente, as autoridades tunisianas disseram, na segunda-feira, que recuperaram 11 corpos de um naufrágio perto de Sfax no domingo, com 44 migrantes ainda desaparecidos do naufrágio.

A Itália registou cerca de 93.700 chegadas de migrantes por mar até agora este ano, de acordo com dados do Ministério do Interior atualizados pela última vez na segunda-feira, em comparação com 44.700 no mesmo período de 2022.