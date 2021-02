Khamenei diz que os EUA devem suspender as sanções para que Teerão retorne aos compromissos nucleares

O líder supremo do Irão, Ayatollah Ali Khamenei, disse neste domingo, 7, que os Estados Unidos deveriam levantar todas as sanções se Washington quiser que Teerão reverta os seus passos nucleares.

"O Irão cumpriu todas as suas obrigações sob o acordo nuclear de 2015, não os Estados Unidos e três países europeus ... Se eles querem que o Irão retorne aos seus compromissos, os Estados Unidos devem suspender todas as sanções primeiro", escreveu Khamenei no Twitter.

“Depois de verificarmos se todas as sanções foram suspensas, retornaremos ao cumprimento total”, escreveu.

O presidente dos EUA, Joe Biden, que assumiu o cargo no mês passado, disse que se Teerão voltasse ao cumprimento estrito do pacto nuclear de 2015, Washington seguiria o exemplo e usaria isso como um trampolim para um acordo mais amplo, que poderia restringir o desenvolvimento de mísseis do Irão e as atividades regionais.

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, saiu do acordo nuclear entre o Irão e seis potências, em 2018, e voltou a impor sanções a Teerão.

O Irão violou o acordo em resposta passo a passo à política de "pressão máxima" de Trump, mas disse repetidamente que poderia reverter rapidamente essas violações se as sanções dos EUA fossem removidas.