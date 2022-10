Karin Benzema, Bola de Ouro 2022

O francês Karim Benzema foi eleito o melhor jogador do Mundo pela revista France Football e recebeu a Bola de Ouro de 2022, aos 34 anos, depois de ter conquistado o campeonato espanhol, a Champions League, a Supertaça Espanhola e a Supertaça Europeia.



A escolha da tradicional revista francesa colocou, nesta segunda-feira, 17, o 9 do Real Madrid à frente do senegalês Sadio Mané, actualmente no Bayern de Munique, e do belga De Bruyne, do Manchester City.



Ao intervir depois de receber o troféu das mãos do também francês Zinedine Zidane, seu antigo técnico, Benzema destacou o seu trabalho e seus ídolos.



"Estou pensando de quando era pequeno, de todo trabalho, que nunca deixei de fazer. Era sonho de criança. Cresci com isso na minha cabeça e depois tive a toda motivação na minha vida: Zidane e Ronaldo", disse Benzema, aponto aos ex-jogadores, presentes na cerimónia.



Ele reconheceu ter trabalhado muito e desafiou os mais novos a não largar os seus sonhos.



“Treinar sempre mais e sempre manter esse sonho na nossa cabeça. Tudo é possível. Houve momentos difíceis para mim. Você não olha somente o lado bom. Mas esse período em que não estive na seleção e não deixei nada. Treinei sempre. "Tenho muito orgulho do meu percurso", declarou.

Além dos três do pódio, o “top ten” foi integrado ainda por Lewandowski, Salah, Mbappé, Courtois, Vini Jr., Modric e Haaland.

Com o prémio de hoje, a França agora é o país com mais Bolas de Ouro, da revista francesa, ao lado da Argentina, sete.



Antes de Benzema, Raymond Kopa (1958), Platini (1983, 1984 e 1985), Papin (1991) e Zidane (1998) também foram franceses premiados.



Messi ganhou sete troféus.



O prémio não tem qualquer vínculo com a Fifa, que vai realizar a sua própria premiação depois do Mundial do Qatar, na qual apresentará The Best.

Outros vencedores

Noutas categorias, a espanhola Alexia Putellas ganhou pela segunda vez a Bola de Ouro no feminino, depois de, no ano passado, ela ter superado a concorrência de nomes como a inglesa Beth Mead e a australiana Sam Kerr.

Ela, assim, se torna a maior vencedora da história troféu, criado em 2018, sendo a única com duas vitórias.

O belga Thibaut Courtois foi eleito o melhor guada-redes do Mundo e con quistou o o Troféu Yashin, que prestigia o antigo guarda-redes russo, conhecido por "aranha negra".

Na categoria de jogador mais jovens, o espanhol Gavi, de 18 anos, do Barcelona, levou o Troféu Kopa 2022, enquanto Robert Lewandowski, do Barcelona, recebeu o Prémio Gerd Müller 2022, para melhor marcador.

O técnico italiano do Real Madrid ganhou naturalmente o troféu de melhor treinador e Manchester City de melhor equipa.