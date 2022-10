Mané leva Prémio Sócrates pelo seu trabalho social

O jogador senegalês Sadio Mané conquistou a primeira edição do Prémio Sócrates, atribuído nesta segunda-feira, 17, em Paris, pelo jornal France Football na sua gala da Bola de Ouro.

O prémio que homenageia um novo sagrado do futebol brasileiro, Sócrates, foi entregue a Mané pela obra social que realiza no seu país.



Um dos membros do júri foi o ex-jogador do São Paulo, do PSG e da selecção brasileira, Raí, irmão mais novo de Sócrates. Foi ele quem lhe entregou o troféu.

Entre outras acções, o jogador do Bayern de Munique inaugurou uma escola na mesma província onde nasceu e fez uma doação de 40 mil libras ao Governo senegalês para o combate ao coronavírus.

"Estou muito feliz de estar aqui, um pouco intimidado, mas muito feliz por fazer algo pelas pessoas no meu país, para que a vida delas melhore", disse Mané,.



O nome de Sócrates foi escolhido pela France Football por causa do envolvimento do jogador brasileiro na famosa e romântica "Democracia Corintiana", movimento ocorrido no início da década de 1980, que teve a luta pelo fim da ditadura militar no Brasil como uma das principais bandeiras.



Iniciativas em prol da integração social, desenvolvimento ambiental ou ajuda a populações em grande precariedade ou vítimas de conflitos serão recompensadas com o prémio.