Kamala Harris vai ao funeral de Tyre Nichols

A vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, e o líder dos direitos civis, o Reverendo Al Sharpton, estarão entre os presentes esta quarta-feira no funeral de Tyre Nichols, cuja morte no início deste mês, após ter sido espancado pela polícia, voltou a chamar a atenção para a brutalidade policial.



A mãe e padrasto de Nichols, RowVaughn Wells e Rodney Wells, convidaram Harris a assistir à cerimónia na Igreja Cristã do Mississippi Boulevard, em Memphis, Tennessee.



Ela expressou as suas condolências numa chamada telefónica com a família na terça-feira.



Sharpton, activista dos direitos civis, deverá fazer o elogio no funeral desta quarta-feira. Ele reuniu-se com os familiares na terça-feira na Igreja de Deus de Mason Temple em Cristo, em Memphis, onde o Rev. Martin Luther King Jr. proferiu o seu discurso final na noite anterior ao seu assassinato em 1968.



Cinco polícias afro-americanos foram despedidos e acusados na morte de Nichols, que também era afro-americano. Dois outros oficiais foram disciplinados, enquanto três técnicos de saúde de emergência foram despedidos.



O Departamento de Polícia de Memphis também desmantelou uma unidade especial que visava criminosos violentos em áreas de alta criminalidade, que incluía seis dos agentes envolvidos.



Tamika Palmer, a mãe de Breonna Taylor, e Philonise Floyd, o irmão de George Floyd, devem comparecer ao funeral de quarta-feira.



As mortes de Taylor e Floyd nas mãos da polícia em 2020 provocaram protestos generalizados nos Estados Unidos sobre a injustiça racial.