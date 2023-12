África do Sul acusa Israel de genocídio no Tribunal Superior da ONU

As autoridades da África do Sul avançaram nesta sexta-feira, 29, um processo no Tribunal Superior das Nações Unidas em que acusa Israel de genocídio contra os palestinianos em Gaza e em que pede àquela órgão que ordene a Telavive que pare os seus ataques.



A submissão da África do Sul ao Tribunal Internacional de Justiça alega que “os atos e omissões de Israel... são de carácter genocida”, uma vez que são cometidos com a intenção de “destruir os palestinianos em Gaza como parte da comunidade palestiniana nacional, racial e étnica mais ampla”.



O processo pede também ao tribunal com sede em Haia que emita uma ordem provisória para que Israel suspenda imediatamente as suas operações militares em Gaza.



A África do Sul pode submeter o caso ao abrigo da Convenção do Genocídio porque tanto ela como Israel são signatários da convenção.