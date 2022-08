Iraque: Primeiro-ministro diz que a crise política mina a segurança

BAGDAD (AP) - O primeiro-ministro interino do Iraque, Mustafa al-Kadhimi, alertou, neste sábado (27) que a crise política no país ameaça as conquistas de segurança alcançadas nos últimos anos.

O aviso de Al-Kadhimi é uma indicação clara dos perigos de uma das piores crises políticas do Iraque desde a invasão liderada pelos EUA em 2003. Resulta de divergências entre seguidores do influente clérigo xiita Muqtada al-Sadr e grupos rivais apoiados pelo Irão desde as eleições parlamentares do ano passado.

Al-Sadr conquistou grande parte dos assentos nas eleições de Outubro, mas não conseguiu formar um governo maioritário, levando ao que se tornou uma das piores crises políticas no Iraque, nos últimos anos.

O seu bloco mais tarde renunciou ao parlamento e os partidários, no mês passado, invadiram o parlamento em Bagdad.

Al-Sadr exigiu a dissolução do parlamento e a realização de eleições antecipadas.

“Esta crise política ameaça as conquistas de segurança e a estabilidade da nação”, disse al-Kadhimi num discurso que marca o “Dia Islâmico de Combate à Violência contra as Mulheres” em Bagdad.

Interesses

“Agora, a solução é que todos os partidos políticos façam concessões pelos interesses do Iraque e dos iraquianos”, disse al-Kadhimi.

Na semana passada, al-Kadhimi convocou uma reunião de altos líderes políticos e representantes do partido para encontrar uma solução. Ele alertou que, se “os combates entrarem em erupção, os tiroteios não pararão e permanecerão por anos”.

No início deste mês, al-Sadr pediu aos seus seguidores que estivessem prontos para realizar protestos massivos em todo o Iraque, mas depois os adiou indefinidamente, depois de grupos apoiados pelo Irão convocarem comícios semelhantes no mesmo dia, dizendo que deseja preservar a paz e que “o sangue iraquiano é inestimável” para ele.

O Iraque testemunhou relativa estabilidade desde que o grupo Estado Islâmico (EI) foi amplamente derrotado, no país, em 2017. Mas os militantes continuaram a realizar ataques, frequentemente atingindo forças de segurança e alvos militares com bombas à beira da estrada e atirando em comboios ou postos de controlo.

Durante a ascensão do EI, quando controlava grandes partes do Iraque, explosões mortais eram comuns no país rico em petróleo.