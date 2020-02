Irão apoia novo primeiro-ministro iraquiano

O Irão ofereceu neste domingo, 2 de fevereiro, o seu apoio total ao novo primeiro-ministro iraquiano Mohammed Tawfiq Allawi e reiterou o seu apoio à demanda do governo para que as forças americanas deixem o país.

O Irão tem laços profundos com muitos partidos políticos xiitas e milícias no Iraque, além de partidos curdos do norte.

As autoridades iranianas tentaram usar a sua influência para manter um governo solidário com seus os interesses no poder em Bagdade.

"Em apoio contínuo à independência, soberania nacional, integridade territorial e fortalecimento dos fundamentos da democracia no Iraque, juntamente com o pedido legítimo do governo e do povo do Iraque para a saída das forças americanas do solo daquele país, o Irão congratula-se com a seleção de Mohammed Tawfiq Allawi como o novo primeiro-ministro deste país", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irão, Abbas Mousavi.

O Irão está disposto a dar toda a assistência necessária para ajudar o Iraque a superar problemas e passar por um momento delicado, disse Mousavi, segundo a agência de notícias oficial IRNA.

Allawi apelou ao apoio dos iraquianos no sábado, após a nomeação do presidente Barham Salih, mas os manifestantes já o rejeitaram considerando-o um fantoche da elite política.

Os Estados Unidos mataram o comandante militar iraniano, general Qassem Soleimani, num ataque de drones em Bagdade no mês passado, dando um impulso renovado aos aliados do Irão no Iraque para pedir a retirada das forças americanas.