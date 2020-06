Huíla: Primeiros projetos do PIIM estão a ser finalizados

Alguns meses depois de ter arrancado, algumas administrações municipais na província angolana da Huíla, começam a anunciar já a conclusão de projectos inseridos no Plano Integrado de Intervenção nos Municípios (PIIM).

Na circunscrição de Quipungo, que dista a cerca de 120 quilómetros da cidade do Lubango, quatro dos 14 projetos de âmbito social estão na parte final da sua execução.

Duas escolas com sete e 12 salas de aulas respetivamente, a reparação de duas pontes, a reabilitação de 25 quilómetros de estradas a construção de uma loja dos registos a par de projetos ligados a energia e águas são algumas das obras contempladas para o município.

A administradora municipal de Quipungo, Amélia Casimiro, antevê melhorias importantes na região com a implementação do PIIM.

“Em termos de execução efectiva temos quatro projectos quase que prontos quase que a terminar em termos de construção e os outros dez projectos estão numa fase inicial”, disse.

O PIIM para Quipungo reserva verbas acima dos mil e quinhentos milhões de kwanzas.

Numa visita recente de avaliação as obras em curso, o governador da Huíla, Luís Nunes, pediu rigor na sua implementação e disse que os projectos do PIIM são os únicos até agora com financiamento assegurado.

“É o único programa que neste momento temos a certeza que tem dinheiro”, disse sublinhand ser importante “fazer cm que os empreiteiros cumpram na íntegra o que está estipulado nos contratos a nível de tempo a nível de qualidade de obras fazer uma pressão para ver se o termo das obras seja o mais rápido e se possível antes do tempo estipulado nos contratos”, afirmou.

E acrescentou: É lógico que numa altura destas tão difícil com uma crise aguda que se abate sobre o nosso país a nível económico se não levarmos avante a nível de fiscalização esse programa podemos mais tarde sofrer com as consequências”.

A Huíla tem neste momento 58 de 149 projetos em execução nos seus 14 municípios no âmbito do PIIM que a tornam na região do país com o maior número de projetos em implementação, de acordo um relatório do Grupo Técnico de Acompanhamento referente a Março e Abril do corrente ano.

A nível dos 164 municípios de Angola estão em execução, segundo dados avançados pelo Ministério da Administração do Território, mais de 500 projectos com uma execução financeira de mais de 20 mil milhões de kwanzas