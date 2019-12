Huila: Governo e oposição com leituras diferentes sobre situação económica

Enquanto o governo da Huíla diz estar a registar avanços apesar das enormes dificuldades económicas, a UNITA diz que as autoridades continuam desligadas da realidade. A Igreja Católica apela à “paci~encia” dos angolanos.

A construção e inauguração de 95 salas de aula que beneficiaram mais de 7.000 crianças e a abertura em 2019 do centro de hemodiálise do Lubango a par da reabilitação e construção de alguns centros de saúde são apontados como ganhos a assinalar na área social pelo governador da Huíla, Luís Nunes, no fecho de mais um ano.

Para Luís Nunes, apesar das dificuldades, o seu governo está fortemente empenhado em melhorar a qualidade de vida de uma província com cerca de três milhões de habitantes.

O secretário provincial da UNITA, Augusto Samuel, criticou o governo afirmando que os angolanos continuam “a ouvir discursos eminentemente teóricos que nos mostram um quadro como este pintado a cor-de-rosa”.

“Mas quando vamos naquilo que é a prática naquilo que é a constatação no terreno aquilo que é a vivência do cidadã como o relacionado a alimentação, o próprio vestuário, habitação as necessidades básicas do cidadão estamos muito aquem daquilo que podia ter sido a nossa expectativa”, disse

Emiliano Sykonekeny da Central Geral dos Sindicatos Livres e Independentes de Angla, CG-SILA na Huíla, vê os actuais níveis de vida baixíssimos.

“ A vida para o trabalhador este ano não sorriu, continua com muita dificuldade e pensamos que há que se arranjar uma nova forma de levar a um bom termo as realizações do governo para que haja benefício de que maneira para trabalhador”, disse

Mais optimista em relação as políticas do governo está o arcebispo metropolita do Lubango, Dom Gabriel Mbilingi, que apela à paciência da população em dias melhores.

Domm Gabriel disse estar convencido que que o governo provincial vai continuar “a arregaçar as mangas para a soluçao dos problemas”.

“Então nós pedimos um bocado de paciência e um bocado de perseverança em não se deixarem abater pelas dificuldades de hoje mas ter um juízo optimista mesmo no meio de situações difíceis”, afirmou