Huíla: Famílias afectadas pelas inundações clamam por ajuda no Lubango

Famílias residentes em zonas consideradas de risco na cidade do Lubango, na província angolana da Huíla, estão desesperadas com as intensas chuvas que caem e que aumentam o risco de desabamento das suas casas.



Com as casas assinaladas pela Administração Municipal em levantamentos anteriores, os moradores aguardam aflitos pela transferência em zonas seguras.

O risco aumenta por se encontrarem à beira do rio Mucufi que atravessa o centro da cidade.



Maria Pandombela e Odília Hassovali são os rostos do clamor das autoridades para uma intervenção urgente.

“Estou à espera do Governo e sempre que vou para lá me dizem que vai aguardar um bocado, mas o tempo está a passar. Até quando esperar um bocado as pessoas estão a sofrer, tiram as pessoas que não estão em perigo, mas as que estão no perigo estão a ficar”, disse Pandombela.



“Nós aqui estamos na miséria meu filho, quem fala verdade não merece castigo. Os outros já foram e a nós não atendem porque? se somos filhos do mesmo pai e da mesma mãe!”, desabafou Odília”.

António Cláudio é outro morador e lamenta que as promessas de transferência para zonas seguras tardam em se cumprir.



Com as chuvas a cair a situação torna-se mais preocupante.

“Quando a chuva cai no bairro da ilha não se dorme para ser sincero e as casas estão sempre a cair, então meu clamor como jovem é que a administração municipal venha logo para nos ajudar nessa vertente", pediu Cláudio.



A Administração Municipal do Lubango diz acompanhar com preocupação a situação de 1.937 famílias a residir em 69 zonas risco distribuídas em 12 bairros e duas comunas.



São mais de nove mil pessoas afectadas pelo actual momento.



A administradora municipal adjunta do Lubango, para a área social, Helga Chaves, diz que a situação não se apresenta fácil face à demanda, e aguarda-se pela aprovação de novos projectos para se continuar a acudir as famílias vulneráveis.



“Temos alguns projectos para o próximo PIIM se acontecer para a construção de mais algumas casas para realojar estas famílias, temos também previsto o loteamento de alguns terrenos para distribuir estas famílias em zonas mais seguras”, explicou Chaves.



De acordo com a Administração Municipal do Lubango, mais de 90 famílias foram retiradas recentemente de zonas de risco, num problema difícil de gerir.