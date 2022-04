Guiné-Bissau: rapper usa música para dizer que não aguenta mais viver no gueto

Neste domingo temos uma entrevista com o rapper guineense Wil G de Guetto, que mesmo no meio de tantas adversidades consegue mostrar o seu talento produzindo músicas com um beat que captura a atenção dos ouvintes e lhe abre portas falar da vida do gueto.



“Passamos muito sacrifício. Quem conhece a África é que pode dizer. É um pouco difícil, né? Você nasce com talento, mas ninguém vem ajudar para desenvolver o seu talento”.



Wil tem 23 anos e lançou a sua carreira musical em 2016. O single mais recente do rapper é “Es Ku Nó Vida,” o segundo single com clipe.



“Devemos criticar o gueto, o estado de como as pessoas vivem aqui para ver se haverá algum entendimento entre o nosso Estado e a população. Estamos fartos de viver esta vida aqui no gueto”.



Embora a vida no gueto seja difícil, Wil canta que tem esperança de que um dia a sua vida vai mudar.

