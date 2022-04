Como conectar jovens com o mercado de trabalho?

Conseguir um emprego em Angola não é fácil.



A taxa de desemprego no país ficou em 32,9% em 2021, segundo o Instituto Nacional de Estatísticas. Já entre os jovens de 15 aos 24 anos, a taxa ficou em 59,2% no terceiro trimestre de 2021, conforme dados do Inquérito ao Emprego em Angola (IEA), divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Uma situação preocupante para milhares de jovens que sonham em conseguir o seu emprego depois de concluírem os estudos. Mas o que fazer diante dessa situação tão hostil?



Em entrevista à Voz da América, o fundador e gestor do “The Ideas Lab,” Armando Mualumene, falou sobre o Skillup, um programa de aceleração de carreira com duração de dois dias desenvolvido pelo “The Ideas Lab,” um laboratório que faz parte do Centro de Inovação e Aceleração da Universidade Estatal de Tecnologia do Texas, em Lubbock.



Mualumene explicou que o Skillup consiste em ajudar jovens antes e depois da graduação com técnicas e metodologias para que possam aprender a fazer um currículo, aproveitar as plataformas do LinkedIn, a se preparar para uma entrevista de emprego e até transformar as suas ideias de projetos em startups. E acrescentou: "É aproximar os jovens que estão na universidade ou na escola com o mercado trabalho, com as empresas.”



Entre as ideias que Mualumene quer implementar no Skillup estão as visitas guiadas, ou conversas com as empresas. Por exemplo, “um jovem que está a estudar engenharia informática precisa conversar com uma empresa local e perceber como é que ele pode aplicar a engenharia informática no trabalho”. Mualumene argumenta que essa conexão com a empresa, seja no segundo ou terceiro ano, é fundamental para o sucesso do jovem no futuro. Assim, quando o jovem concluir o curso já saberá com quem conectar, que meio de comunicação deve usar para se comunicar, e assim por diante.



O Skillup é um programa que foi lançado nos Estados Unidos, mas irá abranger todos os países africanos. "Lançamos o programa oficialmente no ano passado em Angola. Estamos a trabalhar com duas empresas e queremos criar parcerias com muitas outras. Vamos lançar os programas se adaptando à realidade de cada país africano," disse o fundador da "The Ideas Lab". Confira a entrevista!