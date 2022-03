Guerra na Ucrânia: Angola freta avião para resgatar os seus cidadãos

Desde a invasão russa da Ucrânia milhares de cidadãos ucranianos e estrangeiros têm tentado deixar o país, fugindo à guerra que dura há dez dias.

Entre os cidadãos estrangeiros, muitos são estudantes, dos quais uma parte é proveniente do continente africano, incluindo Angola.

Depois de, na semana passada, o governo angolano ter informado que estava a fazer esforços para retirar os seus cidadãos da Ucrânia, hoje, 6 de Março, o Ministério das Relações Exteriores informa via comunicado que no "âmbito da efectivação do plano de contingência da evacuação dos cidadãos angolanos que se refugiaram na República da Polónia idos do território da Ucrânia, o Governo da República de Angola, através da Missão Diplomática na Polónia, criou condições de recepção de todos os cidadãos angolanos atingidos pelo conflito, tendo até ao dia de ontem, 5 de Março, chegado a Varsóvia 277 cidadãos".

O mesmo comunicado diz que o "Executivo angolano mobilizou um meio aéreo – um Boeing Triple Seven - para trazer para Angola a totalidade dos referidos cidadãos, incluindo os cônjuges nacionais e estrangeiros".

"Dos 277 cidadãos acolhidos em Varsóvia, apenas trinta (30) aceitaram embarcar para Angola, tendo os restantes decidido permanecer em solo polaco por sua conta e risco, o que exonera o Estado angolano de responsabilidades sobre estes cidadãos, excepto apoio consular possível", continua o comunicado.



Além de cidadãos angolanos, o "Governo aceitou transportar no mesmo avião cidadãos de outros países do nosso continente", adianta o comunicado do Ministério das Relações Exteriores.