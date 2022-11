Governo polaco confirma que projéctil que atingiu seu território era de fabricação russa

O Governo da Polónia colocou seus militares em alerta máximo nesta terça-feira, 15, depois de um "projéctil de fabricação russa", ter atingido o seu território perto da fronteira com a Ucrânia e provocado dois mortos.

O Presidente americano reuniu-se com líderes mundiais em Bali, onde decorre a cimeira do G20, nomeadamente da NATO, mas os governos ocidentais não confirmaram que míssil foi disparado pela Rússia, como alguns fontes indicaram mais cedo.

Numa breve declaração a jornalistas, Joe Biden disse que ele e os demais líderes mundiais decidiram avançar com uma "investigação para saber a origem dos mísseis".

Questionado por repórteres, disse haver muita informação a indicar que os mísseis possam ser russos, mas "vamos esperar pela investigação".

"Às 15h40 (14h40 GMT), na vila de Przewodow (...), um projéctil de fabricação russa caiu, matando dois cidadãos da República da Polónia", afirma um comunicado divulgado no fim da noite por Lukasz Jasina, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Polónica, observando que o embaixador russo havia sido convocado para "explicações detalhadas".

Antes, o porta-voz do Governo, Piotr Müller, anunciou que tinha sido "aumentado o nível de alerta de certas unidades de combate … e outro pessoal uniformizado”.

A Casa Branca disse que o Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, falou ao telefone com o secretário geral da NATO, Stoltenberg, e seu homólogo polaco, Andrzej Duda.

Os Estados Unidos e aliados ocidentais dizem que não podem confirmar, mas que investigam o incidente.



"Estamos cientes dos relatos da imprensa alegando que dois mísseis russos atingiram uma área na Polónia, na fronteira com a Ucrânia. Posso dizer que não temos nenhuma informação neste momento para corroborar esses relatos e estamos investigando isso mais a fundo", disse a repórteres o secretário de imprensa do Pentágono, Pat Ryder.



O secretário-geral da NATO , disse via Twitter que também conversou com o Presidente Duda sobre a explosão e ofereceu suas condolências pela perda de vidas.

Jens Stoltenberg deve realizar uma "reunião de emergência" com os embaixadores da NATO nesta quarta-feira, de acordo com uma porta-voz.

Os governos da França, Reino Unido e Alemanha garantiram o seu apoio a Varsóvia.

Por seu lado, o Ministério da Defesa da Rússia disse que os relatos de queda de mísseis russos na Polónia são "uma provocação deliberada para escalar a situação" e negou a responsabilidade pelo ataque.

"Nenhum ataque foi realizado contra alvos perto da fronteira entre a Polónia e a Ucrânia através de meios de destruição russos", reiterou o comunicado, que assegura que os destroços nas fotografias divulgadas por vários meios de comunicação ocidentais "nada têm a ver com os meios de destruição russos".