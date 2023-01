Governador de cidade da Crimeia diz que drone abatido era ucraniano

O governador russo da cidade da Crimeia de Sevastopol afixou no serviço de mensagens Telegram que as defesas aéreas abateram um drone no sábado, dia de celebração do Natal Ortodoxo. Numa notícia da Reuters sobre o incidente, Mikhail Razvozhaev sugeriu que o drone foi enviado pela Ucrânia.



"Mesmo o feriado sagrado do Natal não foi motivo para estas pessoas desumanas pararem as suas tentativas de atacar a nossa Cidade Heróica", escreveu Razvozhaev.



A Rússia anexou a Crimeia da Ucrânia em 2014. A Ucrânia disse que pretende recuperar todas as regiões anexadas pela Rússia antes do início da invasão russa da Ucrânia e todo o território que tem tomado desde então.

A frota russa do Mar Negro está sediada em Sevastopol.



O Presidente russo Vladimir Putin observou o Natal Ortodoxo numa missa numa catedral do Kremlin. O Presidente foi o único adorador no culto da meia-noite na Catedral dourada da Anunciação.



A Igreja Ortodoxa Russa apoia a invasão russa da Ucrânia.



Putin tinha declarado um cessar-fogo unilateral de 36 horas a partir do meio-dia de sexta-feira para observar o Natal Ortodoxo russo, mas os combates não parecem ter parado.

Sábado, o Ministério da Defesa britânico disse, numa actualização dos serviços secretos sobre a invasão russa da Ucrânia, que "os combates continuaram a um nível rotineiro durante o período de Natal ortodoxo. Um dos sectores mais ferozmente contestados continua a ser em torno da cidade de Kremina, em Luhansk Oblast.



"Nas últimas três semanas, os combates em redor de Kremina concentraram-se no terreno fortemente arborizado a oeste da cidade", disse o ministério britânico.



"Os comandantes russos verão muito provavelmente a pressão em torno de Kremina como uma ameaça para o flanco direito do seu sector Bakhmut", segundo o ministério, "que eles vêem como chave para permitir qualquer avanço futuro ocupar o resto de Donetsk Oblast".