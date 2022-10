Ponte-chave que liga a Rússia à Crimeia desmorona

A explosão de um camião causou o colapso parcial da ponte rodoviária e ferroviária Kerch, que liga a Península da Crimeia à Rússia, no início deste sábado (8), danificando uma conduta que é essencial para sustentar as operações militares da Rússia no sul da Ucrânia.

O presidente do parlamento regional da Crimeia, apoiado por Kremlin, acusou imediatamente a Ucrânia, minimizando a gravidade dos danos.

“Agora eles têm algo para se orgulhar: Ao longo de 23 anos de sua gestão, eles não conseguiram construir nada digno de atenção na Crimeia, mas conseguiram danificar a superfície da ponte russa”, disse, no Telegram, Vladimir Konstantinov, presidente do Conselho de Estado da República.

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, escreveu no Telegram que “a reação do regime de Kiev à destruição da infraestrutura civil destaca a sua natureza terrorista”.

Kyiv não assumiu oficialmente a responsabilidade pelo ataque, mas autoridades ucranianas ameaçaram repetidamente atacar a ponte.

Mykhailo Podolyak, conselheiro do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, elogiou o ataque, twittando: "Crimeia, a ponte, o começo. Todas as coisas ilegais devem ser destruídas, tudo o que foi roubado deve ser devolvido à Ucrânia".

Significado sagrado

O serviço postal ucraniano anunciou que emitirá selos comemorativos da explosão, dizendo em comunicado que as imagens se baseariam em cartazes de filmes clássicos para destacar o “significado sagrado” da ponte para Moscovo.

O serviço postal lançou anteriormente um conjunto de selos comemorativos do naufrágio do Moskva, um navio de guerra russo, por um ataque ucraniano no final de Maio.

O camião que explodiu era de um morador da região de Krasnodar, no sul da Rússia, disse o Comité de Investigação da Rússia.

A explosão ocorreu apesar de todos os veículos passarem por verificações automáticas de explosivos por sistemas de controlo de última geração. Isso atraiu uma série de comentários críticos de blogueiros de guerra russos.

A ponte de 19 quilómetros sobre o Estreito de Kerch, que liga o Mar Negro e o Mar de Azov, foi inaugurada em 2018, e é a mais longa da Europa. O projecto de 3,6 biliões de dólares é um símbolo tangível das reivindicações de Moscovo sobre a Crimeia.