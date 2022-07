Gazprom deixa de fornecer gás à Letónia

O produtor russo de gás Gazprom disse no sábado, 30 de Julho, que deixou de fornecer gás à Letónia, um Estado membro da União Europeia.



A Gazprom afirmou num telegrama que não forneceria gás à Letónia devido a "violações das condições" de compra, sem enumerar as infracções.

Contudo, a suspensão vem um dia depois de a Letónia ter dito que estava a comprar gás russo, mas que pagaria em euros em vez dos rublos que a Rússia exige para as suas vendas de gás.



A Letónia não é o primeiro país europeu a ter os seus abastecimentos de gás da Rússia interrompidos.



A Polónia, Bulgária, Finlândia, Holanda e Dinamarca também tiveram os seus abastecimentos de gás suspensos porque se recusaram a pagar em rublos.

No início deste ano, o Presidente russo Vladimir Putin declarou que os pagamentos da Gazprom devem ser efectuados em rublos, depois de vários países terem congelado os bens russos devido à invasão russa da Ucrânia.

Carregamento de cereais

O Ministro das Infra-estruturas da Ucrânia, Oleksandr Kubrakov, disse que o país está pronto a reiniciar os carregamentos de cereais a partir dos seus portos do sul, ao abrigo do acordo entre as Nações Unidas, mas observou que nenhuma data tinha sido fixada.

A Rússia e a Ucrânia concordaram na semana passada em desbloquear as exportações de cereais dos portos do Mar Negro, que têm sido ameaçadas por ataques russos desde a invasão.

O bloqueio de cereais na Ucrânia, um dos maiores exportadores do mundo, alimentou o aumento global dos preços dos alimentos.

Na sexta-feira, o Secretário de Estado norte-americano Antony Blinken falou por telefone com o Ministro dos Negócios Estrangeiros russo Sergey Lavrov e mencionou a importância da Rússia no seguimento do acordo.