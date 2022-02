França apreende navio suspeito de violar sanções contra a Rússia

A polícia marítima francesa apreendeu neste sábado, 26, um navio que as autoridades suspeitam pertencer a uma empresa russa alvo de sanções da União Europeia por causa da guerra na Ucrânia, disse um funcionário do governo à Reuters.



O cargueiro que transportava carros, que se dirigia a São Petersburgo, é "fortemente suspeito de estar ligado aos interesses russos visados pelas sanções", disse a capitã Veronique Magnin, da Prefeitura Marítima Francesa.

O navio foi desviado para o porto de Boulogne-sur-Mer, no norte da França, entre 3h e 4h (hora local), disse Magnin, acrescentando que as verificações em andamento estavam a ser realizadas por funcionários da alfândega e que a tripulação do navio estava "a cooperar."



A embaixada russa na França quer uma explicação das autoridades sobre a apreensão, segundo a agência de notícias russa RIA citando a embaixada.

O jornal francês La Voix Du Nord, que publicou a notícia pela primeira vez, disse que o navio era o "Líder do Báltico", que - de acordo com o site marinetraffic.com - navega sob bandeira russa.



A empresa proprietária do navio pertence a um empresário russo que está na lista de pessoas sancionadas da UE, disse Magnin.

Os Estados da UE concordaram nesta sexta-feira em congelar os bens europeus do Presidente russo Vladimir Putin e do seu ministro das Relações Exteriores para punir a Rússia pelo ataque à Ucrânia. Uma lista mais ampla de pessoas sancionadas foi implementada no início deste mês.