Forças ucranianas obtêm importantes ganhos contra-ofensivos

A Ucrânia anunciou grandes avanços numa contra-ofensiva militar estratégica contra as forças russas, retomando território vital e cortando uma linha de abastecimento principal para milhares de soldados russos no nordeste da Ucrânia.

As forças ucranianas disseram, no sábado (10), que entraram na cidade de Kupiansk e Izium e afastaram soldados russos pelo rio Oskil.

As forças especiais ucranianas publicaram imagens nas redes sociais, mostrando os seus oficiais, com a legenda “em Kupiansk, que era e sempre será ucraniana”.

Um oficial regional postou separadamente uma imagem de soldados ucranianos na cidade de cerca de 27 mil pessoas.

As principais ligações ferroviárias e rodoviárias da região têm sido usadas há vários meses para abastecer as forças russas estacionadas na cidade vizinha de Izium, que fica perto da fronteira entre as regiões de Kharkiv e Donetsk.

Analistas militares dizem que acredita-se que a Rússia esteja a enviar reforços para a área, onde tem planos de lançar novos ataques contra secções controladas pela Ucrânia de Donetsk.

O Ministério da Defesa da Rússia contestou o anúncio da Ucrânia, alegando que as suas forças estavam a manter as posições e mandando fogo pesado de armas contra os ucranianos.

No final do dia, no entanto, o Ministério confirmou que havia retirado as suas forças de Izium.

Um líder separatista pró-Rússia também foi citado como tendo dito que houve combates ferozes entre as forças russas e ucranianas na região de Donetsk.

Denis Pushilin disse que a situação na cidade de Lyman era “muito difícil” e que também havia combates em “várias outras localidades”, particularmente na parte norte da região.

Enquanto isso, Moscovo anunciou que estava a “reagrupar” as suas forças na região leste de Kharkiv, na Ucrânia.

Reassentamentos

“Para atingir os objectivos da operação militar especial para libertar Donbas, foi tomada a decisão de reagrupar as tropas russas estacionadas nas regiões de Balakliya e Izyum, para reforçar os esforços ao longo da frente de Donetsk”, disse o Ministério da Defesa da Rússia em comunicado.

O presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy disse, na sexta-feira, que as forças ucranianas retomaram mais de 30 assentamentos na região de Kharkiv.

“Estamos gradualmente assumindo o controlo de mais assentamentos, devolvendo a bandeira ucraniana e a protecção para nosso povo”, disse Zelenskyy.

O avanço ucraniano perto de Kharkiv foi o mais rápido reportado por ambos os lados em meses, e é um dos maiores ganhos na guerra desde que as forças russas abandonaram um ataque desastroso à capital, Kyiv, em Março.

Analistas militares ocidentais dizem que o avanço coloca os ucranianos a uma curta distância da principal ferrovia na qual Moscovo conta para sustentar a sua força no leste da Ucrânia e pode deixar milhares de soldados russos em risco de serem isolados.