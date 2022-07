Sergei Lavrov busca apoio em África

O ministro dos Negócios Estrangeiros russo Sergei Lavrov manteve hoje conversações no Cairo com o seu homólogo egípcio Sameh Shukry na primeira etapa de uma deslocação ao continente africano.

Lavrov vai também visitar a Etiópia, Uganda e Congo (Brazaville) numa deslocação que visa quebrar o isolamento diplomático do seu país.

Apõs as conversações com Shukry, o ministro russo acusou o ocidente de prolongar o conflicto na Ucrânia embora saiba “ qual será o fim e quem acabará”.

Lavrov disse que o seu país não se opõe ao recomeço de negociações sobre muitas questões “mas isso não depende de nós porque as autoridades ucranianas – a começar pelo seu presidente até aos seus muitos conselheiros – afirmam repetidamente que não haverá consversações até a Ucrânia deerrotar a Russia no camode batalha”.

“Nesta questão os uacrnaianos estão a ser activamente encorajados pelos seus patrões ocidentais, querm em Londres, Washington, Berlin ou qualquer outra capital da União Europeia e da Nato”, disse.

“A decisão é deles”, acrescentou.

Num artigo publicando em diversos jornais o ministro dos Negócios Estrangeiros russo disse que o seu país “apoiou sinceramente os africanos na sua luta pela liberdade contra a dominação colonial”.

Lavrov sudou o que disse ser a posição “equilibrada” dos países africanos na questão da Ucrânia

O chefe da diplomacia russa disse ainda que os Estados Unidos e outros países ocidentais querem impor um sistema unipolar no mundo que beneficia as suas populações em deterimento do resto do mundo

No Cairo o chefe da diplomacia russa deverá também com o secretário geral da Liga Árabe Ahmed Aboul Gheit.

O Egipto, tal como a esmagadora maoria dos países africanos, recusou-se a condenar a Rússiapela invasão à Ucrânia