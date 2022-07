Fala África: Os fãs podem esperar coisas boas de “African Spirit”, diz produtor musical guineense Pedro Wangna 

Em entrevista ao Fala África, o músico e produtor musical guineense Pedro Wangna comentou sobre o seu mais recente álbum “African Spirit”, que conta com dez faixas musicais e foi lançado no dia 18 de fevereiro deste ano.

O álbum foi gravado na Guiné-Bissau com a participação de seis cantores nacionais e um cantor da Guiné-Conacri. Pedro começou a sua carreira musical em 2010 e já lançou mais de 90 músicas. “African Spirit” é o segundo álbum do artista, que também já tem dois EP lançados.

O afrobeat é o gênero musical que predomina em “African Spirit”. O álbum tem músicas cantadas em diversos idiomas, como português, francês, inglês, além de também ter alguns trechos em línguas étnicas da Guiné-Bissau. “A maior parte da comunidade da Guiné-Bissau fala língua étnica. Por isso, em cada música faço questão de colocar umas frases em qualquer língua étnica para ajudar as pessoas a compreenderem a mensagem.”

Das dez faixas musicais, quatro já possuem vídeos disponíveis no canal do artista no YouTube. Pedro contou que todas as músicas do álbum vão ter um clipe.

“É um trabalho de equipe. Daqui há uns meses vamos lançar mais.”

O músico e produtor musical quer continuar trabalhando com cantores nacionais e internacionais e aproveitou para revelar um sonho que ele tem. Pedro quer fazer algo com o cantor C4 Pedro. “É uma potência angolana. Gostaria muito de cantar com ele.” O artista mencionou o que um amigo sempre lhe diz: “uma pessoa sem sonho é uma pessoa já morta.”

O artista espera fazer vários concertos na Guiné-Bissau e internacionalmente no segundo semestre deste ano. O álbum “African Spirit” já está disponível em todas as plataformas digitais.