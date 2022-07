Fala África: DJ Sidney comenta Moz Hip Hop Awards e parceria entre GM Record e Nexta Vida Entertainment 

Em entrevista ao Fala África, DJ Sidney, que acumula uma série de títulos, entre eles agente artístico, diretor geral e executivo da GM Record, imperador da GM record, comentou as notícias mais importantes do hip hop em Moçambique.

No dia 23 de Junho, Sidney Mavie conquistou o prémio de melhor agente artístico de Hip Hop na primeira edição do Moz Hip Hop Awards, organizado pelo presidente da produtora Nexta Vida Entertainment, Pier Dogg.

“Foi mesmo um momento ímpar. Confesso que não estava à espera quando foi anunciado o prémio. Estou ligado a parte de produção e reprodução de CDs. Pensei que fosse exatamente essa categoria. Mas foi na categoria que também estou envolvido no final do dia: agenciar artistas para a produção de CD”.

Segundo um comunicado divulgado pela Nexta Vida Entertainment, a finalidade do concurso era prestigiar o hip hop nacional unindo artistas do sul, centro e norte do país, de todas as “classes” da cultura hip hop: underground, mainstream, Female MCS, DJs, Grafiteiros, produtores e break dancers. A primeira edição contou com 25 categorias, das quais quatro foram prémios de menção honrosa às referências do hip hop nacional. Um júri independente da organização do evento, formado de cinco pessoas (ativista, radialista, apresentador, agente cultural, crítico cultural), e que ficou no anonimato, analisou a popularidade, a criatividade, a qualidade e a repercussão da obra dos indicados referentes ao ano de 2021.

“Na verdade, essa é uma iniciativa de louvar. Era um vazio que nós tínhamos no hip hop nacional e ela veio num momento muito bom. Estamos a vir de uma pandemia, então não podemos esquecer que estava tudo fechado... É de louvar o esforço que Pier tem feito pro hip hop. É uma pessoa que eu conheço muito bem. Conheço as lutas dele. Sou testemunha disso, e chegar aquele momento de criar um Award, ele está de parabéns. Eu agradeço o que tem feito para o hip hop nacional. Olho para aquilo que ele faz e o que eu também faço, e acima de tudo complementa uma série de coisas que ainda precisamos para o hip hop nacional”.

No dia 28 de junho, Sidney Mavie e Pier Dogg anunciaram uma parceria entre a GM Record e a Nexta Vida Entertainment. “É uma série de shows que vamos organizar e achamos importante nesse momento juntar as forças”. Ambos empresários, acreditam no hip hop como negócio, e fazem sacrifícios pessoais para elevarem o status desse género musical, movimento cultural e artístico em Moçambique. A falta de patrocínio ainda é uma luta a ser vencida pelos empreendedores, mas que em breve deve ser superada devido ao sucesso que o hip hop faz em Moçambique e ao redor do mundo.

“Estamos a ver um futuro muito brilhante para o hip hop porque estamos a juntar duas forças no hip hop nacional. Este é o momento certo para trazermos uma ideia nova.” Dj Sidney anunciou que o “Versos Moz,” primeiro evento da nova parceria, será uma espécie de batalha entre os artistas e quando todos os pormenores forem acertados os organizadores irão anunciar a data. Acredita-se que pode haver já um evento em Agosto. Além deste show, há ainda outras iniciativas que irão ser desenvolvidas em parceria para continuar com a promoção do hip hop nacional.