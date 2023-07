Fala África: Josué Só Gospel e "Carta para os homens sem rosto"

O artista moçambicano Josué Só Gospel reside na Baía de Pemba, em Cabo Delgado, uma região que tem enfrentado desafios significativos devido à insurgência desde 2017.

Milhares de pessoas foram deslocadas, e muitas vidas foram perdidas nesse conflito. Em meio a essa realidade complexa, Josué Só Gospel lançou uma música impactante, intitulada "Carta para os homens sem rosto", baseada nessa insurgência.

O artista explicou que a motivação para escrever a música e gravar o videoclipe veio de um ataque brutal executado pelos insurgentes, que tirou a vida de 50 jovens. A notícia mexeu com Josué, que chegou a pensar que isso poderia ter acontecido com ele, com o irmão dele, com um familiar ou um conhecido.

"O coro desta música é um choro, mas em forma de melodia. Eu ouvia vozes de pessoas a chorar e aquilo vinha na minha mente como uma música."

Depois de ter o coro decidido, Josué pegou no seu violão, começou a tocar e várias perguntas começaram a surgir.

"Eu estava numa situação em que perguntava aos insurgentes: 'olhem o que é que realmente querem? Se for a riqueza, se forem os recursos minerais, levem, mas não me tirem a vida porque a minha vida é um dom precioso de Deus. Quem tem o direito de tirar a minha vida é Deus.' E assim surgiu a música."

Josué explicou que ninguém sabe quem são os insurgentes porque eles cobrem o rosto e por isso escolheu dar o nome "Carta para os homens sem rosto".

Josué Só Gospel compõe e produz as suas músicas. Já lançou sete faixas musicais.

"Quando escrevo, já imagino como será o teclado, como será a bateria e o violão. Depois melhoro o projeto em estúdios mais apurados."

Embora priorize a música gospel, já fez participações em músicas de intervenção social.

Josué tem esperança de que um dia o problema com os insurgentes seja resolvido e a paz volte à região.