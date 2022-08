Fala África: Empreendedores apostam em plataforma digital para motivar outros jovens africanos

Quando a oportunidade não vem, a gente corre atrás do sonho e encontra uma forma para que ele se torne realidade. Foi assim que os nossos entrevistados deste domingo fizeram. Em entrevista ao “Fala África”, Alfredo Costa, apresentador do Bantaba Podcast, e Paula Moreira, realizadora da série de documentários “Nha Geração” comentaram os dois anos da plataforma digital Tabanka TV, e os seus respetivos programas: Bantaba Podcast e “Nha Geração”. Ambos são cofundadores da Tabanka TV, plataforma digital que promove a comunidade e a cultura africana.

Os jovens empreendedores nasceram em Portugal, mas os pais de Alfredo Costa, 30 anos, são da Guiné-Bissau enquanto a família da Paula Moreira, 33 anos, é de Cabo Verde. Paula mudou-se para a Inglaterra em 2012 e Alfredo no ano seguinte.

Embora os dois tenham se conhecido em Londres em 2013, a fundação da plataforma digital Tabanka TV ocorreu em fevereiro de 2020. Alfredo, formado em gestão de negócios, tinha um propósito claro: realizar o sonho de poder motivar outros jovens africanos a acreditar no próprio potencial e a querer transformar-se numa pessoa melhor para o bem de todos. Paula queria produzir conteúdo com artistas e ver o trabalho reconhecido. Dois anos depois da fundação do projeto, e o trabalho dos jovens empreendedores pode ser visto por todos na internet.

“Nós somos uma plataforma digital. Produzimos conteúdo, promovemos projetos, documentamos, informamos, fazemos eventos, e tudo isso em torno das redes sociais,” disse Alfredo. A Tabanka TV conta com quatro membros fundadores: Alfredo Costa, Paula Moreira, Ana Cardoso e Wilza Mendes.

Paula, que também é responsável pela estratégia de publicação nas redes sociais, contou que a quarentena teve um papel fundamental no sucesso do lançamento da plataforma digital.

“A quarentena foi uma das melhores coisas que aconteceu na altura porque permitiu-nos desenvolver a estrutura que nós hoje temos: website, plataformas das redes sociais, rubricas Bantaba Podcast, Lua Cheia e Nha Geração, entre outras que ainda não anunciamos, mas estamos a trabalhar nisso”, explicou Paula.

Quem visitar a plataforma pode ver o Alfredo Costa apresentando o Bantaba Podcast, programa que reúne pessoas de várias áreas para partilhar experiências, proporcionando assim uma oportunidade para outros jovens conhecerem mais sobre os desafios de cada área e o que precisam fazer para ter sucesso.

A série de documentários “Nha Geração”, tem como primeiro episódio “nô bai Bissau”, uma entrevista com o engenheiro arquiteto, artista plástico, professor, escultor, mentor e antigo combatente do PAIGC, Carlitos de Barros.

“Fiquei maravilhada com o pouco que eu vi, mas fiquei mais maravilhada ainda com o muito que eu ouvi da parte dele. Para além de ser artista plástico é anti combatente. Ele, entre outros alunos, teve a oportunidade de estudar artes plásticas com uma bolsa na Rússia. Foi patrocinado pelo governo guineense na altura. Ele tinha uma proximidade com o Amílcar Cabral porque combateram juntos na luta pela independência da Guiné e Cabo Verde. Na altura, ele foi um dos poucos que teve essa oportunidade de estudar fora e fazer um curso nas artes plásticas”, disse Paula. Ela concluiu a entrevista explicando que Carlitos conseguiu fazer muitas coisas boas na Guiné-Bissau, como abrir a primeira escola de artes plásticas no país.