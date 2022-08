Fala África: “Festival de Hip Hop Punhos No Ar” vai contar com mais de 25 artistas de todas as partes do país

A pandemia da COVID-19 ainda não terminou e ainda precisamos ter cuidado, mas devagarinho estamos voltando a uma certa normalidade. Em entrevista ao “Fala África,” o presidente da Nexta Vida Entertainment comentou sobre os preparativos da 7ª edição do “Festival Nacional de Hip Hop Punhos No Ar” (FNHPA), “Versus Moz”, e fez uma avaliação sobre o “Moz Hip Hop Awards”.



“Punhos no Ar” volta ao formato presencial este ano, após duas edições online. A sétima edição ocorre no sábado, 13 de Agosto, às 15h no Centro Cultural Franco-Moçambicano (CCFM) em Maputo.

O evento vai contar com música, dança, Freestyle battle, debate, feira de hip-hop e grafite. Grandes nomes do hip-hop nacional, como Duas Caras, Azagaia, Kloro, Dynomite e Trez Agah já estão confirmados.

O festival nacional vai receber mais de 25 artistas do sul, centro e norte de Moçambique, entre eles estão: Gabriel Flames (Nampula), Rei Bravo (Lichinga), Bullet (Beira), Coletivo da Vila Perigosa (Chimoio), Vanillas Dog (Xai Xai), Hot Boy, (Tete).



“Há muita expectativa, não só a nível de produção como a nível de público. O público quer novamente voltar a sentir a sensação de ter todo o Moçambique unido, no mesmo palco, em prol do hip-hop nacional,” explicou o organizador.



O “Festival Nacional de Hip Hop Punhos No Ar” é uma produção da Nexta Vida Entertainment, Café Bar Gil Vicente e Centro Cultural Franco-Moçambicano. O festival surgiu em 2016 com o objetivo de valorizar o hip-hop moçambicano. Além de promover um encontro entre os artistas de várias províncias, o festival permite um intercâmbio entre os amantes e praticantes do hip-hop e um aprofundamento dos laços que unem os fazedores dessa cultura em Moçambique.



“Moz Hip Hop Awards”



O presidente da Nexta Vida Entertainment fez uma avaliação da primeira edição do “Moz Hip Hop Awards”, concurso que contou com 25 categorias e prestigiou artistas de todas as “classes” da cultura hip-hop: underground, mainstream, female MCS, DJs, grafiteiros, produtores e break dancers.

Pier Dogg disse que ficou muito feliz com o resultado do evento devido à repercussão nas redes sociais, ao reconhecimento da sociedade como um todo e ao interesse dos media. “Superou as nossas expectativas”.

O empreendedor ainda disse que “Moz Hip Hop Awards” mexeu com a cultura moçambicana e incentivou outros artistas e promotores a criar “awards” de outros géneros, como pandza e kizomba.



Outro ponto importante destacado por Pier Dogg foi o facto de ver artistas que tinham se afastado do hip-hop voltarem a se sentir motivados e quererem mostrar o seu talento. “Isso é extremamente positivo.”



O organizador recebeu bem as críticas ao evento. “Tudo que é award sempre vai gerar polémica: uns preferem outras categorias, outros preferem outros artistas. Estamos cientes disso. Estamos a receber as críticas construtivas. Estamos a anotar para melhorar nas próximas edições”.



O “Moz Hip Hop Awards” contou com um júri independente da organização do evento, formado de cinco pessoas (ativista, radialista, apresentador, agente cultural, crítico cultural), e que ficou no anonimato, analisou a popularidade, a criatividade, a qualidade e a repercussão da obra dos indicados referentes ao ano de 2021.



Versus Moz



No dia 28 de junho, Sidney Mavie, director-geral e executivo da GM Record e Pier Dogg, presidente da produtora Nexta Vida Entertainment, anunciaram uma parceria entre a GM Record e a Nexta Vida Entertainment. “Nós nos unimos em prol da mesma causa para fazer este projeto e muitos outros em prol do hip-hop nacional.”

Pier Dogg mencionou que o “Versus Moz” será uma forma de contar um pouco da história da música moçambicana.



““Versus” vai envolver todos os géneros musicais. Vamos trazer os melhores hits antigos e novos. Vamos contar a nossa história para gerações passadas, para a geração atual e para as gerações futuras”. Ele concluiu a entrevista elogiando a nova parceira. “É uma parceria bem-vinda. Ambos estamos gostando desta interação GM Records e Nexta Vida Entertainment. Essa parceria veio para ficar!”