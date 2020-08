Explosão no Líbano: Dezenas de mortos e milhares de feridos, autoridades alertam para aumento dos números

Uma grande explosão atingiu a área portuária da capital libanesa Beirute na terça-feira, percorrendo várias partes da cidade e causando danos generalizados. Segundo a Reuters, mais de 2500 pessoas estão feridas e há dezenas de mortos.

As autoridades esperam que o número de mortos aumente acentuadamente, enquanto os trabalhadores de emergência vasculham os escombros para resgatar sobreviventes e remover os corpos.

"O que estamos a testemunhar é uma grande catástrofe", disse o chefe da Cruz Vermelha Libanesa, George Kettani, à rádio Mayadeen: "Há vítimas por toda parte, nas ruas e áreas próximas e distantes da explosão."

Esta é a explosão mais poderosa em Beirute em anos e sacudiu o chão e fez os moradores pensarem que um terramoto havia ocorrido. Atordoadas e chorando, algumas pessoas feridas procuravam nas ruas pelos seus parentes.

Uma fonte de segurança disse que as vítimas estavam a ser levadas para tratamento fora da cidade porque os hospitais de Beirute já estavam cheios de feridos.

As ambulâncias da Cruz Vermelha do norte e do sul do país e o vale do Bekaa, a leste, foram convocadas para lidar com o enorme número de vítimas.

O ministro do Interior do Líbano disse que as informações iniciais indicam que o material altamente explosivo, apreendido anos atrás, que havia sido armazenado no porto havia explodido.

O ministro disse mais tarde à Al Jadeed que o nitrato de amónio estava ali armazenado desde 2014.