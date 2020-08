Última hora: Explosão em Beirute

Uma grande explosão atingiu Beirute, Líbano, terça-feira, 4 de agosto, de acordo com vídeos de testemunhas.

A explosão ocorreu numa área portuária e atravessou vários distritos da capital, quebrando janelas e portas, disseram testemunhas.

A explosão ocorreu quando um tribunal apoiado pela ONU está a julgar quatro pessoas do grupo xiita do Hezbollah, suspeitas de matar o ex-líder sunita do Líbano, Rafik Hariri, num camião-bomba há 15 anos, causando distúrbios regionais.

O tribunal está programado para emitir um veredicto na sexta-feira que pode abalar o país novamente.