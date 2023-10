EUA veem 'aumento acentuado' nos comportamentos coercitivos e arriscados da China

Numa altura em que o Departamento de Defesa dos EUA se prepara para divulgar o seu relatório anual sobre o Poder Militar da China (CMPR), as autoridades disseram que os militares chineses têm estado envolvidos numa "campanha centralizada e concertada" para executar comportamentos de risco na região Indo-Pacífico para "coagir uma mudança" em atividades operacionais dos EUA e seus aliados.

Entretanto, Washington renovou o seu apelo à comunicação entre militares com a China para evitar conflitos inadvertidos.

Espera-se que altos funcionários da defesa dos dois países se juntem aos seus homólogos da Associação das Nações do Sudeste Asiático para reuniões em meados de Novembro em Jacarta, na Indonésia.

Terça-feira, altos funcionários da defesa dos EUA disseram que houve “um aumento acentuado” nos comportamentos coercitivos e de risco por parte do Exército de Libertação Popular da China (PLA) nos mares do Leste e do Sul da China.

“Especificamente, desde o outono de 2021, vimos mais de 180 desses incidentes; mais nos últimos dois anos do que na década anterior”, disse o secretário adjunto de Defesa para Assuntos de Segurança Indo-Pacífico, Ely Ratner, na terça-feira.

Ele citou fotografias e vídeos recentemente desclassificados pelos militares dos EUA. Em relação a “casos de interceptações coercitivas e arriscadas do PLA contra outros estados, o número aumenta para quase 300 casos contra aeronaves aliadas e parceiras dos EUA nos últimos dois anos”, acrescentou Ratner.

Na segunda-feira, um avião militar canadiano foi interceptado por caças chineses em águas internacionais, um incidente que o governo canadiano classificou de perigoso e imprudente.

Em maio, o Comando Indo-Pacífico dos EUA divulgou um vídeo de uma aeronave chinesa do PLA acelerando ao lado de uma aeronave americana antes de passar na frente dela sobre o Mar do Sul da China, no espaço aéreo internacional. Um piloto de aeronave J-16 chinês voou diretamente na frente do nariz do RC-135, forçando a aeronave dos EUA a voar através de sua esteira de turbulência.

" Penso que o relatório [CMPR] avalia que isto faz parte de uma estratégia da RPC", disse o comandante do Comando Indo-Pacífico dos EUA, John Aquilino, referindo-se à República Popular da China.

Aquilino disse que linhas abertas de comunicação entre os dois militares são cruciais para evitar um acidente. Ele disse que estendeu repetidos convites para negociações ao longo dos últimos dois anos e meio ao seu homólogo chinês. “Um acidente é demais. Passamos por isso em 2001”, acrescentou. Aquilino referia-se a uma colisão em abril de 2001 entre um avião de reconhecimento EP-3 da Marinha dos EUA e um caça F-8 naval do PLA.

A China afirma a soberania sobre quase todo o Mar da China Meridional, uma via navegável rica em recursos com reivindicações territoriais concorrentes de vários outros países. Pequim tem afirmado consistentemente que a colocação de navios e aeronaves dos EUA no Mar da China Meridional é prejudicial à paz regional.

A China “continuará a tomar as medidas necessárias para defender resolutamente a sua soberania e segurança e a trabalhar com os países regionais para salvaguardar firmemente a paz e a estabilidade no Mar do Sul da China”, disse Liu Pengyu, porta-voz da embaixada da China em Washington.

“Acompanhamos muito de perto a cooperação” entre a China e a Rússia, disse o comandante dos EUA quando questionado sobre a visita do presidente russo, Vladimir Putin, a Pequim esta semana. O esperado encontro de Putin com o presidente chinês, Xi Jinping, ocorreu depois de os dois anunciarem a sua parceria sem limites no meio da guerra da Rússia contra a Ucrânia.

“A incapacidade de denunciar globalmente más ações e a sua maior cooperação nos exercícios” são “certamente preocupantes”, disse Aquilino aos jornalistas.