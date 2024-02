EUA retaliam ataque mortal de drones contra soldados na Jordânia

O Comando Central dos Estados Unidos informou que as suas forças "realizaram ataques aéreos no Iraque e na Síria contra a Força Quds do Corpo de Guardas da Revolução Islâmica do Irão [IRGC] e grupos de milícias afiliados. As forças militares norte-americanas atingiram mais de 85 alvos, com numerosos aviões, incluindo bombardeiros de longo alcance, provenientes dos Estados Unidos".

"Atingimos exatamente o que pretendíamos atingir", afirmou o tenente-general do Exército dos EUA Douglas Sims, diretor de operações do Estado-Maior Conjunto. Segundo ele, o ataque aéreo teve lugar durante cerca de 30 minutos e três dos locais atingidos situavam-se no Iraque e quatro na Síria.

O Iraque, mas não o Irão, foi informado antes dos ataques, de acordo com as autoridades norte-americanas.

O Presidente dos EUA, Joe Biden, afirmou que os ataques foram efectuados sob a sua direção.

"A nossa resposta começou hoje. Continuará nos momentos e locais que escolhermos. Os Estados Unidos não procuram conflitos no Médio Oriente ou em qualquer outra parte do mundo. Mas que saibam todos aqueles que possam querer fazer-nos mal: Se fizerem mal a um americano, nós responderemos", disse Biden numa declaração feita na sexta-feira à noite

Horas antes da resposta militar dos EUA, o Presidente iraniano, Ebrahim Raisi, reiterou promessas anteriores de retaliar potencialmente quaisquer ataques dos EUA que visem os seus interesses.

O Irão, disse, "não vai começar uma guerra, mas se um país, se uma força cruel nos quiser intimidar, a República Islâmica do Irão dará uma resposta forte".

O porta-voz militar iraquiano, Yahya Rasool, afirmou num comunicado que os ataques são uma "violação da soberania iraquiana" e "representam uma ameaça que pode levar o Iraque e a região a consequências terríveis".

Os bombardeiros B-1 foram transportados a partir dos Estados Unidos e participaram na operação que utilizou mais de 125 munições de precisão, de acordo com as autoridades militares americanas.

"Este é o início da nossa resposta", afirmou o Secretário da Defesa, Lloyd Austin, numa declaração. "O presidente determinou acções adicionais para responsabilizar o IRGC e as milícias afiliadas pelos seus ataques às forças dos EUA e da coligação. Estas acções decorrerão em momentos e locais da nossa escolha

"Nos próximos dias, serão tomadas medidas de resposta adicionais", afirmou o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, num encontro com jornalistas.

As forças armadas dos EUA afirmaram ter atingido "centros de operações de comando e controlo, centros de informação, foguetes e mísseis, armazéns de veículos aéreos não tripulados e instalações logísticas e de cadeia de abastecimento de munições de grupos de milícias e dos seus patrocinadores do IRGC que facilitaram ataques contra as forças dos EUA e da coligação".

Um oficial militar dos EUA, falando à VOA sob condição de anonimato, disse que, embora alguns agentes iranianos e membros das milícias possam ter sido mortos nos ataques, esse não era o objetivo dos ataques.

Os ataques "não foram para fins pessoais, mas para uma grande interrupção da logística", disse o oficial. "Estes [alvos] são fundamentais para a sua cadeia de abastecimento".

Kirby, do conselho de segurança nacional, sugeriu que os ataques adicionais dos EUA teriam um objetivo semelhante.

"Haverá acções adicionais que tomaremos - todas destinadas a pôr fim a estes ataques [às forças dos EUA] e a retirar capacidade [ao] IRGC", disse ele.

Os meios de comunicação social estatais sírios em Damasco informaram que a "agressão dos EUA" em vários locais em áreas desérticas e ao longo da fronteira Síria-Iraque tinha provocado vítimas.

Segundo o observatório sírio dos direitos humanos os ataques aéreos mataram 13 militantes e destruíram 17 posições de grupos armados apoiados por Teerão na província oriental de Deir al Zur,

Biden e Austin, entre outros funcionários do governo dos EUA, tinham deixado claro nos últimos dias que haveria uma resposta militar a vários níveis após as primeiras mortes americanas sob fogo no que alguns descrevem como uma guerra por procuração crescente com milícias apoiadas pelo Irão na região.

O ataque de domingo a uma base na Jordânia matou três soldados americanos e feriu mais de 40 outros. Não houve qualquer comunicação dos EUA com o Irão desde esse ataque, disse Kirby.

Desde meados de outubro, registaram-se mais de 165 ataques contra as forças norte-americanas no Médio Oriente.

"Penso que sempre que se perdem homens e mulheres no estrangeiro numa operação, isso exerce uma pressão adicional sobre qualquer administração, quer seja democrata ou republicana, para que dê uma resposta muito firme", disse à VOA Jeremi Suri, professor de história na Universidade do Texas em Austin.

"A grande questão com que a administração está a lidar é ter uma política de dissuasão forte sem ter uma escalada em toda a região, e é difícil enfiar essa agulha na linha. Eu diria que as escolhas que eles fizeram até agora foram boas", disse Suri.

O último conflito no Médio Oriente foi desencadeado há quase quatro meses por terroristas do Hamas e outros grupos militantes que atravessaram de Gaza para Israel e chacinaram cerca de 1200 pessoas, na sua maioria civis israelitas, nas suas casas, num festival de música e noutros locais.

Regresso dos soldados americanos mortos

A primeira indicação dos bombardeamentos de retaliação de sexta-feira surgiu minutos depois de uma transferência digna dos restos mortais dos três reservistas do Exército dos EUA, concluída na Base Aérea de Dover, no estado de Delaware.

O Presidente Biden e a primeira-dama Jill Biden assistiram durante 15 minutos a uma equipa de sete soldados cque retiraram de um avião de transporte militar C5 Galaxy os caixões cobertos com bandeiras americanas.

A presença do presidente no evento ocorreu no meio de um raio de otimismo de que o Hamas e Israel avançam lentamente em direção a um acordo para libertar os reféns detidos pelo Hamas na Faixa de Gaza em troca da libertação de prisioneiros palestinianos por Israel e de uma trégua.

Guerra Israel-Hamas

Israel tem bombardeado incessantemente Gaza em resposta aos ataques terroristas de 7 de outubro. A resposta matou mais de 27.000 palestinianos e feriu 66.000, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, dirigido pelo Hamas. Os funcionários das Nações Unidas afirmam que a guerra criou uma catástrofe humanitária, com cerca de um quarto dos 2,3 milhões de habitantes de Gaza a passar fome.

As Forças de Defesa de Israel disseram na sexta-feira que atacaram um complexo militar do Hezbollah e camiões que estavam a armazenar armas no sul do Líbano.

Os caças atacaram o complexo perto da aldeia de Lida e o camião foi atingido perto da aldeia de Shuba, segundo as IDF. Esta operação seguiu-se ao lançamento de foguetes do Hezbollah contra o norte de Israel no início do dia.

O movimento Houthi disse ter disparado mísseis balísticos na sexta-feira contra a cidade portuária de Eilat, no Mar Vermelho, em Israel. A IDF afirmou que o seu sistema de defesa aérea Arrow interceptou um míssil superfície-superfície sobre o Mar Vermelho.