Pentágono sugere resposta mais forte contra agentes do Irão

As forças norte-americanas estão a preparar-se para atacar com maior intensidade os agentes apoiados pelo Irão em todo o Médio Oriente, em resposta a um ataque de drones a uma base na Jordânia que matou três soldados norte-americanos e feriu mais de 40 outros.

O Secretário da Defesa dos EUA, Lloyd Austin, falando aos jornalistas pela primeira vez desde que foi hospitalizado a 1 de janeiro devido a complicações de uma cirurgia a um cancro da próstata, classificou de "flagrante" o ataque contra os dormitórios da Torre 22, no nordeste da Jordânia, acrescentando que tais acções não serão toleradas.

"É tempo de retirar ainda mais capacidades do que as que retirámos no passado", disse Austin na quinta-feira, quando lhe perguntaram por que razão os Estados Unidos esperaram para responder mais energicamente aos mais de 165 ataques contra as forças norte-americanas no Médio Oriente desde meados de outubro do ano passado.

O secretário da Defesa dos EUA também pareceu rejeitar uma declaração emitida pelo Kataib Hezbollah, uma milícia apoiada pelo Irão no Iraque, de que estava a suspender as operações militares contra os EUA.

“Ouvimos sempre o que as pessoas dizem, mas observamos o que fazem", disse. "As acções são tudo".

Austin também sugeriu que, após o ataque mortal na Jordânia, tais gestos são muito pouco e muito tarde.

"Procuramos responsabilizar as pessoas que são responsáveis por isso", disse ele. "E também queremos ter a certeza de que continuamos a retirar-lhes capacidade à medida que avançamos."

Tal como os seus homólogos da Casa Branca e do Departamento de Estado, Austin disse que os EUA estão a avançar com uma "resposta a vários níveis", que provavelmente incluirá vários ataques militares.

A CBS News noticiou na quinta-feira que o Presidente dos EUA, Joe Biden, aprovou planos para vários dias de ataques a alvos que incluem "pessoal e instalações iranianas" tanto no Iraque como na Síria.

Com exceção de um ataque a 4 de janeiro em Bagdade que matou o líder da milícia Harakat-al-Nujaba, apoiada pelo Irão, as respostas anteriores dos EUA centraram-se em atingir locais e instalações de armazenamento em vez de pessoal da milícia.

Alguns críticos, no entanto, manifestaram a preocupação de que a disponibilidade de Washington para falar de uma resposta militar tenha dado tempo às milícias apoiadas pelo Irão, muitas das quais lançaram ataques contra as forças americanas sob a bandeira da Resistência Islâmica no Iraque, para se prepararem.

Mas Austin disse não estar preocupado com as notícias de que algumas das milícias têm estado a evacuar bases e instalações de treino.

"Em termos de telegrama sobre ataques e se as pessoas saem ou não ou o que resta, não vou especular", disse o secretário de defesa.

"Eles têm muita capacidade. Eu tenho muito mais", disse ele. "Vamos fazer o que for necessário para proteger as nossas tropas e os nossos interesses".

O chefe da defesa também reconheceu que os ataques contra a navegação internacional no Mar Vermelho e no Golfo de Aden por militantes Houthi apoiados pelo Irão no Iémen não terminaram, apesar de vários avisos e de uma série de ataques a instalações Houthi e locais de lançamento de mísseis.

"Os Houthis continuam a fazer algumas coisas que são muito irresponsáveis e ilegais", disse ele aos repórteres. "Por isso, o nosso objetivo é garantir que continuamos a retirar aos Houthis a capacidade de fazer o que têm feito.

"Apelamos ao Irão para que abandone ou deixe de fornecer aos Houthis estas armas convencionais avançadas que têm utilizado para atacar navios", afirmou, considerando que se trata de uma questão de interesse internacional.

Os Houthis lançaram cerca de 40 ataques a navios internacionais desde meados de novembro, incluindo uma série de ataques e tentativas de ataque na quinta-feira.

O Comando Central dos EUA, que supervisiona as forças norte-americanas no Médio Oriente, disse que tudo começou com o abate de um drone nas primeiras horas da manhã, hora do Iémen, sobre o Golfo de Áden.

Várias horas mais tarde, as forças norte-americanas no Mar Vermelho destruíram um drone naval Houthi carregado de explosivos que se dirigia para as rotas marítimas internacionais.

M/V Koi"Representava uma ameaça iminente para os navios mercantes e para os navios da Marinha dos EUA na região", afirmou o Comando Central dos EUA, também conhecido como CENTCOM, num comunicado.

Algumas horas depois de o drone naval ter sido eliminado, o CENTCOM disse que os Houthis dispararam dois mísseis balísticos anti-navio na direção geral do M/V Koi, um navio de carga de propriedade das Bermudas.

Segundo um comunicado do CENTCOM, os mísseis não atingiram o navio e caíram na água.

Em janeiro, os EUA designaram os Houthis como um grupo terrorista global especialmente designado.