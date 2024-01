Jordânia: Três soldados dos EUA mortos e 25 feridos em ataque de drone

Três soldados americanos foram mortos e, pelo menos, outros 25 feridos no sábado (27) à noite num ataque de drones aos seus alojamentos no nordeste da Jordânia, perto da fronteira com a Síria, informou o Comando Central dos EUA.

Acredita-se que estas sejam as primeiras mortes de militares americanos causadas por fogo hostil durante a guerra de quase quatro meses entre Israel e militantes do Hamas.

O presidente dos EUA, Joe Biden, culpou grupos militantes apoiados pelo Irão, que operam na Síria e no Iraque, pelo ataque na Jordânia.

Os três militares não foram imediatamente identificados, aguardando notificação dos seus familiares.

Biden os chamou de “patriotas no sentido mais elevado”.

“Continuaremos o seu compromisso de combater o terrorismo”, disse Biden. “ não tenha dúvidas: responsabilizaremos todos os mentores no momento e da maneira que escolhermos.”

Responsabilidade

A Resistência Islâmica no Iraque, um grupo que inclui Kataib Hezbollah, Nujabaa e outros militantes apoiados pelo Irão, assumiu a responsabilidade pelo ataque, segundo o The Washington Post.

Um responsável do grupo disse ao jornal: “Como dissemos antes, se os EUA continuarem a apoiar Israel, haverá escaladas. Todos os interesses dos EUA na região são alvos legítimos e não nos importamos com as ameaças de resposta dos EUA; sabemos a direção que estamos a tomar e o martírio é o nosso prémio”.

O ataque foi um de uma série de ataques aéreos contra tropas dos EUA estacionadas na região em meio à guerra Israel-Hamas em Gaza.

Embora os Estados Unidos não tenham participado nos combates no estreito território ao longo do Mar Mediterrâneo, apoiaram firmemente o esforço israelita e rejeitaram as exigências de alguns líderes mundiais para um cessar-fogo imediato.

Suspensão dos combates

Autoridades dos EUA dizem, no entanto, que estão perto de chegar a um acordo para a suspensão dos combates por dois meses e a libertação dos cerca de 100 reféns restantes detidos pelo Hamas em Gaza.

O ataque inicial do Hamas a Israel, em Outubro, matou cerca de 1.200 pessoas, enquanto autoridades de Gaza dizem que a contra-ofensiva de Israel matou mais de 26 mil palestinianos, a maioria deles mulheres e crianças.

Na sua declaração, Biden disse: “Hoje, o coração da América está pesado. Ontem à noite, três militares dos EUA foram mortos – e muitos feridos – durante um ataque aéreo não tripulado com drones às nossas forças estacionadas no nordeste da Jordânia, perto da fronteira com a Síria.”

Um funcionário do Departamento de Defesa dos EUA disse que alguns dos feridos sofreram lesões cerebrais que exigiram evacuações médicas.