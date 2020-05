EUA: Democratas investigam demissão do inspector do Departamento de Estado

Legisladores do Partido Democrata vão iniciar uma investigação à decisão do Presidente Donald Trump demitir o inspector geral do Departamento de Estado.

Trump demitiu Steve Linick na sexta-feira à noite, o terceiro inspector a ser demitido por Trump desde Fevereiro.

O senador Bob Menendez e o deputado Elito Engel enviaram uma carta à Casa Branca em que afirmam haver infomações que a demissão de Linick foi pedida pelo secretário de estado Mike Pompeo porque Linick tinha iniciado uma investigação a possiveis actos ilegais cometidos por Pompeo.

Jornais americanos dizem que Pompeo terá usado pessoal do Departamento de Estado e os seus guarda-costas para tarefas de caracter pessoal não relacionadas com a sua posição oficial.

Os legisladores pediram à Casa Branca documentos relacionados com o despedimento de Linick que foi nomeado para o cargo durante a presidência de Barack Obama