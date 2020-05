COVID-19: Barack Obama considera abordagem de Donald Trump "desastre absolutamente caótico"

O ex-Presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, diz que a forma como o Presidente dos EUA, Donald Trump, está a tratar a pandemia de coronavírus tem sido "um desastre absolutamente caótico".

Numa teleconferência com ex-funcionários, Obama disse: "Tem sido um desastre absolutamente caótico quando essa mentalidade de 'o que é que eu ganho com isso' e 'não querer saber de mais ninguém' - quando essa mentalidade é operacionalizada no nosso governo".

Os EUA lideram o mundo no número de casos e mortes pelo vírus. Mais de 1,3 milhão de pessoas nos EUA foram infectadas e quase 80.000 pessoas morreram.

Em Nova Iorque, o epicentro americano do surto, o governador Andrew Cuomo disse no sábado que três crianças morreram e mais de 70 outras crianças ficaram doentes devido a uma síndrome associada ao vírus.

Inicialmente, pensava-se que as crianças não eram tão suscetíveis ao vírus, mas começaram a surgir relatos que desafiam isso.

Como outros países, os EUA não possuem suprimentos adequados de kits de teste, o que significa que as pessoas mais doentes são testadas antes daquelas com sintomas leves, aumentando a possibilidade de que as pessoas com sintomas leves ou inexistentes não sejam testadas e sejam contadas.

Pressionando para reabrir os EUA a partir de medidas destinadas a retardar a propagação do coronavírus, o Presidente Donald Trump divulgou recentemente o sistema de testes dos EUA. Mas o sistema foi criticado por falhas nas primeiras semanas críticas do surto e o seu contínuo desempenho em comparação com alguns outros países.

Durante uma recente reunião com o governador do Texas, Greg Abbott, Trump disse que a Alemanha tem "uma taxa de mortalidade muito baixa como a nossa". Na realidade, os EUA registaram mortes por Covid-19 a uma taxa de 234 por 1 milhão de pessoas, em comparação com a taxa relatada pela Alemanha de 90 fatalidades por milhão.

Na sexta-feira, Trump insistiu que "testes não são necessários", uma indicação da sua crescente tendência a rejeitar o conselho de especialistas em saúde.

O governo Trump continua a defender a sua decisão de não divulgar um plano detalhado de reabertura de coronavírus para os EUA, mantendo que o foco seria restrito demais para os 50 estados do país.

Relaxamento de restrições regista novos casos

A Alemanha está a enfrentar novos surtos desde que começou a diminuir as restrições. O Instituto Robert Koch disse no domingo que a taxa de infecção subiu para 1,1. A taxa de infecção, conhecida como taxa de reprodução, cresce quando a taxa excede 1,1.

Também houve surtos em três matadouros na Alemanha.

A Coreia do Sul fechou mais de 2.100 bares e outros estabelecimentos em Seul, depois que novos surtos de coronavírus foram ligados a pessoas que frequentavam discotecas no fim-de-semana passado, depois que o governo relaxou as diretrizes de distanciamento social. Muitas das infecções foram atribuídas a um homem de 29 anos que foi a três casas noturnas antes de dar positivo.

As escolas na Coreia do Sul estavam programadas para começar a reabrir esta semana, mas isso pode ser adiado depois dos novos surtos, enquanto autoridades dizem que investigações sobre os novos casos determinariam os próximos passos.

Mais de 4 milhões infetados em todo o mundo

Em todo o mundo, o número de casos confirmados de coronavírus ultrapassou os 4 milhões. A contagem global de mortes é de quase 280.000, segundo estatísticas da Universidade Johns Hopkins.

No sábado, no centro do Afeganistão, confrontos entre manifestantes em busca de ajuda e polícias mataram pelo menos quatro civis, incluindo um jornalista, e feriram outros 14, disseram as autoridades. A violência eclodiu quando um bloqueio induzido por coronavírus e o encerramento parcial das fronteiras com os países vizinhos interromperam a entrega de alimentos no Afeganistão, sem litoral.

Os confrontos de sábado começaram depois que dezenas de pessoas se reuniram do lado de fora do escritório do governador na empobrecida província de Ghor para protestar contra o que eles disseram ser falta de assistência oficial para as suas famílias atingidas pela pobreza.