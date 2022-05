EUA: Congresso deve votar nova ajuda de 33 mil milhões de dólares à Ucrânia

O congresso americano deve votar ainda nesta terça-feira, 10, um projecto de lei que disponibilizará pelo menos 33 mil milhões de dólares em ajuda militar e humanitária à Ucrânia.



Antes da possível votação na Câmara dos Deputados, o Presidente Joe Biden disse que o seu Governo "quase esgotou" a sua autoridade para enviar armas e outros equipamentos a Kyiv.



O secretário de Estado Antony Blinken e o secretário de Defesa Lloyd Austin fizeram um apelo semelhante numa carta enviada aos legisladores, na qual pedem que ajam antes do dia 19, dia em que os armamentos já autorizados se esgotarão nos armazéns do Pentágono.



O líder da minoria republicana no Senado, Mitch McConnell, disse na segunda-feira, 9, que, embora a nova medida em consideração "pode ter ajustes", ele está focado em "fazer isso rapidamente".



Joe Biden assinou uma legislação na segunda-feira, que lhe dá poderes para acelerar o envio de equipamentos e suprimentos militares para a Ucrânia sob um programa elaborado após uma lei da Segunda Guerra Mundial que originalmente ajudou os países europeus a combater a Alemanha nazis.



A nova medida dá ao Presidente autoridade para fazer acordos rápidos com a Ucrânia e outros países do Leste Europeu visando o envio de equipamentos, sem passar pelas regras burocráticas de Washington.