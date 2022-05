Combates na Ucrânia devem intensificar neste fim-de-semana

As autoridades ucranianas alertaram os seus concidadãos de que as batalhas com as tropas russas provavelmente se intensificarão neste fim-de-semana, antes das comemorações do Dia da Vitória da Rússia na segunda-feira, em celebração ao 77º aniversário da vitória soviética sobre a Alemanha nazista.



O feriado é comemorado em toda a Rússia com desfiles militares.



A Reuters informa que o Presidente russo, Vladimir Putin, enviará uma mensagem "apocalíptica" ao Ocidente em 9 de Maio.

Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia disse na sexta-feira que a Rússia não tem intenção de implantar armas nucleares tácticas na Ucrânia.



"A Rússia segue firmemente o princípio de que não pode haver vencedores numa guerra nuclear, e ela não deve ser desencadeada", disse Alexei Zaitsev.



Oficiais ucranianos do conselho de segurança nacional do país disseram na sexta-feira que o Dia da Vitória pode significar mais bombardeios em partes da Ucrânia.

"Como as tropas russas não se podem gabar de nenhuma conquista significativa na frente até ao Dia da Vitória, o risco de bombardeios maciços de cidades ucranianas nos dias de hoje está a aumentar", escreveram as autoridades no Facebook.



A Ucrânia alertou seus cidadãos para se protegerem quando ouvirem sirenes de ataques aéreos e evitarem grandes aglomerações devido ao aumento esperado nos ataques russos.



Na manhã de sábado, no entanto, as forças de Putin ainda não tinham conseguido tomar o controle da fábrica siderúrgica em Mariupol dos combatentes ucranianos.

Mais civis foram resgatados dos túneis dentro da fábrica na sexta-feira, à medida que os ucranianos se escondiam no amplo complexo para impedir a tomada completa da cidade portuária estratégica por Moscovo.



A vice-primeira-ministra ucraniana, Iryna Vereshchuk, disse que 50 civis foram retirados da fábrica na sexta-feira. Onze deles eram crianças, de acordo com o Centro Interdepartamental de Resposta Humanitária da Rússia.



Mariupol é uma cidade reduzida a ruínas pelo ataque russo. Cerca de 2.000 combatentes ucranianos, pela estimativa mais recente da Rússia, estão escondidos num vasto labirinto de túneis e bunkers sob a siderúrgica Azovstal e recusaram-se repetidamente a render-se.

As autoridades locais em Mariupol acusaram as forças russas na sexta-feira de disparar contra um carro que viajava para evacuar civis das grandes siderúrgicas, matando um combatente e violando um acordo de cessar-fogo, informou a Reuters.



A Casa Branca disse na sexta-feira que o Presidente dos EUA, Joe Biden, e outros líderes do G-7 terão uma reunião virtual no domingo com o Presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy.



O Conselho de Segurança das Nações Unidas adoptou uma resolução unânime na sexta-feira em apoio a uma solução diplomática para a crise na Ucrânia, a primeira declaração desse tipo do Conselho de Segurança desde que a Rússia invadiu a Ucrânia em 24 de Fevereiro.