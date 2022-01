Eleições angolanas serão “formalidade” para manter o MPLA no poder, diz centro de estudos americano

As eleições em Angola este ano serão “provavelmente pouco mais do que uma formalidade” para garantir a continuação no poder do MPLA, diz um relatório do Centro Africano de Estudos Estratégicos sediado em Washington.

No capítulo dedicado a Angola sobre eleições em países africanos em 2022, o centro afirma que o MPLA está “sistematicamente através de medidas desajeitadas a maximizar o seu controlo das estruturas estatais” para continuar a controlar o poder.

“Através da sua profunda influência sobre os tribunais, o MPLA pôs em causa a escolha de novos líderes da oposição, nomeadamente Costa Júnior da UNITA e Abel Chivukuvuku do PRA-JÁ Servir Angola”, diz o documento que acrescenta ser isto “a criação de obstáculos burocráticos adicionais para a oposição”.

O centro diz ainda que “citando a pandemia o MPLA não realiza eleições locais há mais de três anos negando um impulso à oposição antes das eleições presidenciais”, descrevendo depois como“uma fórmula curiosa” a composição da Comissão Nacional Eleitoral baseada em representação partidária de acordo com a representação no parlamento “institucionalizando assim o favoritismo e perpetuando a influência do partido no poder”.

O documento critica ainda a recente reforma eleitoral ao abrigo da qual “em desafio às melhores práticas eleitorais” a contagem dos votos é feita nível central e não local “reduzindo o controlo e responsabilização destas contagens”.

O Centro Africano de Estudos Estratégicos avisa que apesar do controlo do MPLA sobre “a arquitectura institucional possa suceder em manter o controlo sobre a política angolana, isto não é sustentável para o país em termos mais gerais” e recorda que “a combinação de frustrações económicas e políticas levaram a uma série de manifestações anti-governamentais em Luanda que foram reprimidas pelo uso da força pelas forças de segurança angolanas usando fogo real”

“Em resumo o que poderia ser uma das eleições de mais consequência no continente africano – assinalando um compromisso genuíno com a reforma, a participação política mais inclusiva e respeito pelo estado de direito – deverão ser provavelmente nada mais do que uma formalidade”, conclui o documento.