Livro aborda história das eleições democráticas em Angola

O professor universitário angolano Osvaldo Mboko apresenta em livro “As Eleições em Angola - De 1992 até aos nossos dias”, um retrato dos actos eleitorais, ao qual acrescenta uma antevisão às eleições deste ano.

A obra resulta de um trabalho de pesquisa realizado entre 2017 e 2021 e procura identificar os factores que foram determinantes para o alcance do poder e os que estiveram na base dos resultados dos diferentes partidos políticos.

A concepção da estratégia do marketing político eleitoral apresentado pelos concorrentes também é alvo da investigação que Mboko quem esclarece que "é um manual que traz vários capítulos para a competitividade política angolana".

O também especialista em Relações Internacionais explica que o a obra aborda vários acontecimentos que marcaram a história política angolana no final do século XX e princípio do século XXI.

O juiz jubilado do Tribunal Constitucional, Onofre dos Santos, faz o prefácio do livro, que vai ser colocado no mercado em Fevereiro.

Ouça a conversa com Osvaldo Mboko:

