José Eduardo dos Santos caiu nas escadas da sua residência, diz imprensa espanhola

O antigo presidente de Angola José Eduardo dos Santos caíu nas escadas da sua residência em Barcelona de uma cadeira de rodas que usava, disse a imprensa espanhola citando fontes da família do antigo dirigente angolano.

Segundo o portal espanhol Urgente24 “a família suspeita que a deterioração súbita do ex-presidente não foi um acidente e assegura que Dos Santos, que se movimenta em cadeira de rodas, caiu nas escadas quando em casa se encontrava a segunda esposa do antigo dirigente, Ana Paula”.

José Eduardo dos Santos reside em Barcelona há vários anos embora recentemente tenha estado em Angola durante alguns meses.

A filha do ex-Presidente, Tchizé dos Santos, foi por outro lado citada como tendo dito que se “demorou vinte minutos em chamar os serviços de urgência depois do acidente”.

“Passam-se coisas muito estranhas. Em Março o meu pai regressou de Angola com 30 kilos menos, muito mal. Tenho a suspeita que a ex mulher do meu pai forma parte do plano . Tenho muito medo”, disse ela.

O jornal La Vanguardia citou “uma das filhas” como tendo dito que o actual presidente angolano “teme que o meu pai apoie a oposião nos comicios de Agosto” que antecedem as eleições.

A salientar que o governo angolano através do seu ministro dos negócios estangeiros, Tete António, já desmentiu enfáticamente que tivesse a pressionar para que se desligassem as máquinas que alegadamente mantêm o antigo presidente vivo.

O ministro disse também em Barcelona que o governo angolano se compromete a pagar todas as despesas dos cuidados médicos a serem dados ao antigo presidente.

O actual presidente João Lourenço manteve na semana passada um contacto telefónico com a esposa de Eduardo dos Santos, Ana Paula, para se inteirar do estado de saúde do antigo dirigente tendo depois decidido enviar o seu ministro dos negócios estrangeiros a Barcelona.

Ana Paula dos Santos não fez até agora qualquer comentário sobre a questão

Eduardo dos Santos encontra-se agora em estado de coma induzido .

O porta Urgente24 diz que a direcção da clínica onde Eduardo dos Santos se encontra instalado “comprometeu-se a reforçar os controlos de acesso” ao antigo presidente.