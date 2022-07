Filhos de José Eduardo dos Santos confirmam estado de saúde "crítico" e pedem privacidade

A família do antigo Presidente angolano José Eduardo dos Santos confirma que ele teve uma paragem cardio-respiratória, que o estado saúde é crítico e “solicita que, neste momento tão difícil, seja respeitada a sua privacidade”.

A “família continua a acompanhar, em permanência, toda a evolução do estado de saúde do engenheiro José Eduardo dos Santos, juntamente com a equipa médica”, que, segundo um comunicado divulgado nesta sexta-feira, 1, continua “a monitorar o seu estado de saúde e as complicações neurológicas que resultaram da paragem cardio-respiratória”.

Os exames realizados confirmam que é “crítico e delicado o seu quadro clínico, resultante de “uma paragem cardio-respiratória” sofrida por José Eduardo dos Santos no dia 23, o que o levou a ser “internado na unidade de cuidados intensivos”.

“A família do engenheiro José Eduardo dos Santos, que agradece todas as mensagens de carinho, apoio e as orações que tem recebido, solicita que, neste momento tão difícil, seja respeitada a sua privacidade”, continua a nota em que “os filhos agradecem “o reconhecimento, o alto grau de estima, o interesse expressado pela sua saúde e bem-estar, bem como a importância histórica que muitos angolanos e africanos reconhecem ao engenheiro José Eduardo dos Santos (ex-Presidente da República de Angola)”.

Refira-se que ontem o ministro das Relações Exteriores de Angola, que encontrou-se em Barcelona com a família e os médicos, reiterou que quem toma as decisões sobre a saúde do antigo Presidente é a família.