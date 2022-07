Imprensa espanhola diz que polícia investiga denúncias de complô contra a saúde de José Eduardo dos Santos

A polícia regional da Catalunha, na Espanha, conhecida por Mossos d´Esquadra, é citada pelo jornal La Vanguarda de estar a averiguar denúncias feitas pela filha do antigo Presidente angolano José Eduardo dos Santos, Tchizé dos Santos, sobre um suposto “complô” contra ele.



O jornal cita conversas com Tchizé que diz “querem matar o JES” e confirma ter informações de a polícia está a investigar.

“Acontecem coisas estranhas, em Março o meu pai regressou de Angola com 30 quilos a menos, muito mal”, afirmou Santos, segundo La Vanguardia.



A agência de notícias espanhola Europa Press retoma o assunto nesta sexta-feira, 1, e cita fontes jurídicas que indicam que o escritório de advogados Molins Defensa Penal, “contratado pela família, está a redigir a denúncia e pretende apresentá-la e pedir protecção”.



Como a VOA noticiou ontem Tchizé dos Santos contratou o gabinete da advogada espanhola Carmem Varela para representar os filhos numa aparente disputa, segundo a antiga deputada, entre os filhos e a esposa de José Eduardo dos Santos, Ana Paula dos Santos.

A VOA contactou o escritório de advogados mas até agora não obtivemos resposta.



Entretanto, também hoje, a família de José Eduardo dos Santos confirmou que ele teve uma paragem cardio-respiratória, que o estado saúde é crítico e “solicita que, neste momento tão difícil, seja respeitada a sua privacidade”.

Os exames realizados indicam que é “crítico e delicado o seu quadro clínico, resultante de “uma paragem cardio-respiratória” sofrida por José Eduardo dos Santos no dia 23, o que o levou a ser “internado na unidade de cuidados intensivos”.

A nota acreescenta que a “família continua a acompanhar, em permanência, toda a evolução do estado de saúde do engenheiro José Eduardo dos Santos, juntamente com a equipa médica”, que está “a monitorar o seu estado de saúde e as complicações neurológicas que resultaram da paragem cardio-respiratória”.