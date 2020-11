Dirigentes empresariais e da segurança alarmados com recusa de Trump reconhecer derrota

A recusa do presidente Donald Trump em aceitar o resultado das eleições presidenciais está a causar apreensão entre dirigentes empresariais e peritos em questões de segurança do proprio Partido Republicano.



Cem directores de influentes companhias americanas dos ramos comercual e financeiro assinaram uma carta pedindo à administração Trump para reconhecer a vitóriade Joe Biden nas presidenciais, disse o jornal New York Times

“Cada dia que um processo de transição ordeiro é atrasado a nossa democracia enfraquece aos olhos dos nossos cidadãos e o estatuto da naçào no palco mundial diminui”, diz a carta que pede que o presidente eleito tenha de imediato acesso aos diferentes departamentos do governo federal como parte do normal processo de transição.

“Impedir recursos e informação vital para a próxima administração coloca o público , a securança e a saude do país em perigo”, diz a carta.

Por outro lado um grupo de peritos em questões de segurança do Partido Republicano pediram aos Republicanos no Congresso para admitirem a derrota e iniciarem de imediato o processo de transição, disse o Washinton Post

Entre os mais de 100 assinantes desta cartaestão Tom Ridge o antigosecretário de Segurança Interna durante a presidência de George W Bush,o antigo director da CIA Michael Hayden e o antigo director Nacinal de Inteligência John Negroponte.

Na carta eles apelam “aos dirigentes Republicanos – especialmente aqueles no Congresso- para exigirem publicamente que o Presidente Trump ponha termo ao seu ataque anti-democrático à integridade das eleições presidenciais”.

Nada mais do que processos judiciais previstos na lei, argumenta Republicano

Mas se é verdade que muitos Republicanos já reconhceram a vitória de Biden outros não o fazem afirmando ser necessário deixar o processo juridico iniciado por Trump decorrer os seus trâmites normais.

“Não sei porque estamos todos ofendidos com um presidente que està a escolher as suas opções legais em tribunal e não a encorajar distúrbios ou a queima de edificios ou a agressao a Democratas”, disse o Senador Republicano Kevin Kramer paa quem o que se passa “é apenas um processo legal” pelo que “todos se devem acalmar um pouco”.

“Não vejo isto como um ataque à democracia., todos têm que se acalmar e deixeamos que isto se desenrole de modo legal” acrescentu o Senador afirmando ainda que o que se passa faz dos “sistemas legais, são processos que estão na nossa constituição, na nossas leis”.

. Não só sãoaproppriados como são uma obrigação para com os milhões de americanos que o presidente Trump reflecte.Ele é um reflexo de milhões de pessoas que querem que ele lute até ao fim”, acrescentou para contudo sublinahr ainda que “Isto tem que ter um fim e francamente penso que chegou a altura ou jà passou o tempo para se começar uma transição ou cooperar com uma transição”.

“Se Joe Biden acabar por ganhar isto eu prefiro ter um presidente que tenha mais de um dia para se preparar mas entretanto o presidente Trump está a exercer as sua sopções legais”, disse o Senador à cadeia de televisão NBC.

“Uma vergonha nacional”

Um outro Repúblicano é o antigo governador do estado da Nova Jersey Christ Christie que fez notar que a campanha de Trump tem feito muitas acusações de fraude em conferêncas de imprensa mas em tribunal nada dessas acusações tm sido apresentadas.

Essas acusações vão desde máquinas que estariam viciadas com apoio estrangeiroaté mesmo acusações contra destacadas figuras de certos estados segundo Christie o presidente já teve “ a oportunidade de ter acesso aos tribunais para apresentar provas de fraude e não o fez.

“Mas o que aconteceu até aqui para falar francamente (é que) a actuação doa equipa judicial do presidente tem sido uma vergonha nacional”, disse Chrisite paa quem os advogados de trumnp “alegam faude fora do tribunal mas quando vão lá dentro não alegam fraude e não argumentam fraude”.

Eu tenho sido um apoiante do presidente. Votei por ele duas vezes mas eleições têm consequencias e não podemos continuar a agir como se algo tivesse acontecido que não aconteceu”, afirmou o antigo governado Republicano.

“Há uma obrigaçao de se apresentar as provas. As provas não foram apresentadas e se não apresentam as provas tem que se concluir que as provas nã existem. O pais é agora o que conta mais. Sou um Republicano, amo o meu partido mas o país tem que vir em primeiro lugar”, acrescentou.

O que se vai passar agora é o processo de certificação dos resultados pelos diversos estados. É de prever atrasos por acções da campanha de Donald Trump mas caso não surja algo de extraordinarios não num mas em vários estados o tempo está a acabar.