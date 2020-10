Desalojados do Zango 1 à espera desde 2017

Em 2017 os moradores do Zango 1 viram as suas habitações demolidas sendo depois transferidos para o bairr Kassaka Dois com a a promessa de que isso seria temporário.



Hoje continuam à espera e a sua situação no Kassaka Dois, um descampado entre o Zango quatro e o Calumbo nos arredores de Luanda vai se agravando a cada dia que passa.

Os moradores dizem que com a pandemia da Covid 19, a situação piorou.



Nós falamos com alguns moradores daquele descampado e a preocupação dos pais é com as crianças que com a covid 19 estão completamente inseguras.



"Estamos a caminho de cinco anos e a situação aqui só agrava sobretudo as nossas crianças”, disse avisando que se algume contrair a doença “tudo acaba, porque estamos muito ligados, num quintal estão quase 20 famílias”.

“Estamos muito inseguros não há nada aqui para proteção da covid 19, aqui não há água, náo há álcool em gel, não há sabão não há nada e depois assim como estamos, as empresas a fecharem todos os jovens estamos parados". Acrescentou.

Uma moradora mostrou-se indignada pelo goenrocontinuar a ignorar a situação dos moradores.

"Mas então será que o governo não nos conhece? Caso contrário que venha para nos tirar daqui, deste sofrimento que não para”,disse.

“A Covd 19 aqui só Deus (nos pode salavar), não temos segurança nenhuma, as casas aqui são de pano como é que vamos prevenir desta doença? Não dá", disse

.

A revolta estendeu-se aos jovens como ficou patente do depoimento do jovem João.

"Já estamos aborrecidos de tantas promessas sem cumprirem, então se há casas aqui no Zango construídas com dinheiro do estado não dão às pessoas porquê? Temos que sofrer assim tanto nestas bate-chapas", disse.

Tentamos contactar a administração municipal de Viana, sem sucesso.